Los beneficios de contar con estores a medida, según estoresamedidabaratos.com Emprendedores de Hoy

martes, 10 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Los estores son elementos decorativos funcionales que permiten el control del paso de la luz exterior en los ambientes de los hogares y las oficinas. Los estores baratos a medida constituyen una alternativa más práctica y duradera que las tradicionales cortinas, porque, además de controlar la luz, mantienen la privacidad.

Según estoresamedidabaratos.com, estos productos han constituido un avance importante en cuanto a decoración de interiores. Antes solo se conseguían en el mercado medidas estándares que, en muchos casos, no calzaban de manera correcta. Ahora, no existen limitaciones para adaptar estas soluciones a cualquier diseño de ventana.

Elementos modernos Los expertos de esta tienda online explican que la inquietud por ofrecer estores a medida surge para adaptarse a las nuevas tendencias arquitectónicas. Aseguran que si las edificaciones y sus ventanas son diferentes, las soluciones decorativas y funcionales también deben serlo. Afirman que, sin importar las dimensiones de la superficie a cubrir, siempre habrá un estor que se amolde perfectamente.

La otra apuesta de estoresamedidabaratos.com es la versatilidad de este tipo de complementos. En su página web, tienen a disposición del público más de 500 modelos con colores y materiales diferentes. No importa el estilo de la decoración, siempre existirá una referencia que sirva para hacer más agradable cada espacio.

Además de sumar el atractivo estético a los ambientes, los estores son soluciones muy fáciles de instalar. Por si fuera poco, son económicos, por lo que resultan muy accesibles para cualquier proyecto decorativo.

Estilos de estores más comunes Aunque existe más de medio millar de alternativas en tiendas especializadas, lo cierto es que todas las referencias se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Los estores traslúcidos, que son perfectos para decorar grandes espacios. Permiten el paso de la luz, pero al mismo tiempo mantienen la privacidad de lo que ocurre en el interior.

Otro grupo son los estores opacos. Como su nombre indica, proporcionan una protección completa a la entrada de luz solar. Son ideales para mantener la privacidad de las estancias que pueden estar expuestas a la vista desde el exterior. Son muy populares para áreas destinadas al descanso o al aseo personal.

Por su parte, los estores screenson una malla de poliéster con la que se puede regular la entrada de luz. Sus entretejidos no oscurecen por completo, pero impiden la visión de la estancia desde el exterior. Por último, están los estores noche y día. Son alternativas que constan de dos capas de tela, una opaca y otra transparente, que ofrecen oscuridad o privacidad con luminosidad, según se desee.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.