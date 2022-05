A2 Electricidad apuesta por la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en Asturias Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de mayo de 2022, 17:26 h (CET)

España no ha llevado a cabo muchos avances en cuanto a la implantación del coche eléctrico, en comparación con otros países de Europa. Aunque la compra de estos vehículos ha ido en aumento, lo hace de manera lenta y desigual en toda su geografía. Esto se debe a aspectos como la falta de puntos de recarga que representa un freno para muchos compradores.

Para resolver esta carencia, A2 Electricidad, una compañía que apuesta por la eficiencia energética, ofrece un servicio de instalación puntos de recarga vehículos eléctricos en Asturias.

La falta de medios de recarga es un obstáculo para la adquisición de coches eléctricos Los vehículos eléctricos tienen un gran protagonismo en la sociedad y han llegado para quedarse. De hecho, muchos fabricantes de coches se han sumado al cuidado medioambiental, fomentando la producción de este tipo de vehículos. Aparte de ello, ya se empiezan a conocer fechas a partir de las cuales el uso o la venta de coches de diésel y gasolina serán prohibidos. Esto no solo en el caso de España, sino también en otros países de la Unión Europa.

Sin embargo, abrirse paso no es fácil debido a los obstáculos que supone desarrollar una tecnología nueva. Uno de los puntos que genera mayor inseguridad en los conductores es la falta de una infraestructura consistente en cuanto a los puntos de carga disponibles. Por lo tanto, para convencer a los conductores de que abracen la transición energética, es necesario eliminar las molestias asociadas con la carga de los vehículos. Para ello, deben ser instalados más cargadores en su entorno diario. Además, esta operación tiene que ser tan fácil y sencilla como lo es poner gasolina o diésel.

Los servicios de instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de A2 Electricidad A2 Electricidad es una empresa con más de 25 años de experiencia ofreciendo a sus clientes soluciones en el área de la electricidad. Aporta soluciones en eficiencia energética y movilidad sostenible a particulares, edificios de viviendas, así como en el sector comercial e industrial.

Esta compañía es una alternativa para quienes buscan un servicio profesional para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en Asturias. Además, cuenta con un equipo de trabajadores con una amplia experiencia en la instalación de estos dispositivos. También dispone de un avanzado conocimiento en el campo de la electricidad y de los medios necesarios para una instalación eficiente. Esta combinación se traduce en un servicio impecable que garantiza una instalación rápida, segura, económica y con total respeto al medioambiente en todo el proceso.

Esta solución ofrecida por A2 Electricidad permite acelerar la transición hacia una movilidad eléctrica sostenible, lo cual se traduce en una reducción de los niveles de contaminación en el medioambiente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.