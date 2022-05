Unos de los mejores vinos ecológicos de la mano de Your Wine at Home

En la actualidad, el vino ecológico se ha convertido en una de las opciones más solicitadas para los amantes de esta bebida. Entre sus razones, se encuentra su origen, ya que procede de uvas ecológicas, su extracción es cuidadosa con el medioambiente y proviene de acciones sostenibles.

Las marcas más reconocidas y variadas presentaciones pueden encontrarse en la tienda online de Your Wine at Home, un emprendimiento innovador que busca trasladar el sabor particular del vino a cualquier lugar de España y Europa, disponen de varias presentaciones para todos los gustos y presupuestos que pueden adaptarse a los requerimientos de sus clientes. Los vinos ecológicos que se expenden son certificados por su origen 100 % sostenible.

El vino ecológico es tendencia En este marketplace, destacan los vinos ecológicos porque, aparte de no generar consecuencias que afectan el planeta, son un producto que no incide negativamente en la salud de quien lo consume. De esta variedad, pueden encontrarse tintos, blancos, rosados, generosos y cavas, sin embargo, hay uno que ha logrado un mejor posicionamiento en el país y en las islas británicas, elaborado en Valencia con uvas ecológicas y extraído con un procedimiento que no afecta al medio ambiente: “El novio perfecto”. Su diseño en la etiqueta y su nombre son algunos de los elementos que lo han vuelto tendencia entre los jóvenes y se caracteriza por ser un vino blanco semidulce que procede de viñedos cultivados de forma ecológica, siguiendo las pautas biodinámicas con un objetivo claro: transmitir la máxima expresión del terruño. Este vino ha sido creado para beberlo en cualquier momento, ya que su frescura, ligereza y acidez equilibra el dulzor natural y lo convierte en un blanco más sugerente.

Otros recomendados Otro de los favoritos de los clientes es el vino ecológico Enate Cabernet-Merlot,que proviene de viñedos ubicados a unos 600 metros de altitud, donde los bajos niveles de humedad admiten procesos respetuosos con el medioambiente. Este es un vino con carácter y rasgos típicos de la zona de Somontano, por ello, tiene intensidad y fuerza, pero con buena redondez que, combinado con sus aromas frutales, hace que sea un vino perfectamente degustable por cualquier paladar. Otro de los productos recomendados por este marketplace es una variedad de vino rosado ecológico proveniente del país vasco llamado Txakoli, hechos con uvas Hondarrabi Zuri (uva blanca) y Hondarrabi Beltza (uva tinta), las cuales solo se encuentran en esa región y proporcionan un sabor característico al momento de la degustación. Todos los vinos ecológicos que se ofertan en la tienda online de Your Wine at Home cuentan con las certificaciones europea y española sobre su origen natural, con uvas cultivadas sin aditivos químicos.