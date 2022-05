La provincia de Soria plantará un árbol por cada 10.000€ de inversión Emprendedores de Hoy

Invest in Soria incentiva las ventajas medioambientales para sumarlas a las económicas y estratégicas y por ello plantará un árbol por cada 10.000 euros de inversión consolidada en Soria.

Invest in Soria, el proyecto de atracción de empresas liderado por FOES, la CEOE de Soria, que ya trabaja desde hace 5 años para atraer empresas e inversiones a la provincia más despoblada de España, plantará un árbol por cada 10.000 euros de inversión que cualquier empresa consolide en la provincia de Soria en una comprometida y original campaña de captación de inversiones que liga la inversión productiva a la reducción de gases de efecto invernadero.

El proyecto de Invest in Soria Invest in Soria busca inversores involucrados en la protección del medio natural y en la lucha contra el cambio climático. Para ello, trabaja con la iniciativa “Soria, tu fábrica de O2“, que pretende convertir la provincia soriana en la mayor fábrica de oxígeno de España.

“Soria, tu fábrica de O2” es un proyecto que quiere llamar la atención a aquellas empresas comprometidas con la responsabilidad medioambiental y el cambio climático. Para ello, la provincia de Soria quiere dejar claro que el crecimiento empresarial y económico de su territorio debe estar inseparablemente unido al cuidado medioambiental, aumentando así la eficiencia de los recursos y promoviendo un estilo de vida sostenible. Por ello, la nueva campaña puesta en marcha promulga la necesidad de vincular el crecimiento económico con la consolidación medioambiental, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Las empresas de Soria producen de forma sostenible y contribuyen a la preservación del medio natural donde operan. Soria quiere ser un territorio todavía más verde y quiere hacerlo sin renunciar al crecimiento económico, acompañándolo con el ritmo de empresas que apuestan por inversiones sostenibles y que quieren comprometerse con un futuro más sostenible para España.

En esta línea, Invest in Soria favorecerá la plantación de un árbol por cada 10.000 euros de inversión que atraiga a Soria y contribuirá así a aumentar la masa forestal provincial, que emite 4.125,16 toneladas de oxígeno a diario, y convirtiendo a Soria en una de las mayores fábricas de oxígeno en España. La cifra permite respirar todos los días no solo a la población soriana, sino a otros 28,5 millones de españoles. Hay que recordar que la provincia de Soria tiene uno de los patrimonios forestales más importantes de España, por su extensión y su conservación, con una catalogación de más de 630 millones de árboles que ofrecen enormes recursos gestionados de forma limpia y sostenible.

Las ventajas de la campaña Las ventajas para el medioambiente de la campaña “Soria, tu fábrica de O2” se suman así a otros beneficios que el inversor obtiene en la provincia de Soria y que favorecen la competitividad de compañías y negocios. En Soria, el inversor dispone de suelo industrial desde 0 euros el metro cuadrado de forma inmediata y se beneficia de múltiples incentivos económicos, entre ellos las subvenciones a fondo perdido vigentes (40% de la inversión) a las que se sumará, en breve, las Ayudas al Funcionamiento Europeas, únicas en España, que aliviará en un 20% los costes laborales de las empresas localizadas en este territorio.

Otras de las ventajas que ofrece Soria como destino para las inversiones son la localización geográfica estratégica de la provincia en el mapa de España, ya que favorece la logística y el transporte. Asimismo, el ahorro energético que supone el freecooling, certificado por el Gobierno de España al elegir Soria para instalar el centro de procesamiento de datos de la Seguridad Social. Finalmente, destaca la paz social, resultado de un diálogo fluido y continuo entre empresas y sindicatos en el marco del diálogo social.



