Los aplicativos que ofrece TTI Success Insights, una entidad con más de 40 años de experiencia en la gestión del talento humano Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 18:10 h (CET)

Seleccionar el personal adecuado para cada sector y posición de la empresa es fundamental para tener buenos resultados por parte del equipo de trabajo. La gestión del talento humano es un aspecto de suma importancia para cualquier organización.

Para ello, no obstante, es necesario contar con herramientas de reclutamiento, evaluación y selección altamente especializadas, que permitan examinar a fondo el perfil psicológico y profesional de cada candidato o aspirante reclutado.

Una de las alternativas más completas para realizar estas evaluaciones radica en TTI Success Insights, una entidad con más de 40 años de experiencia en el mundo de la evaluación para la gestión, reclutamiento y contratación de talento humano, la cual ofrece la más extensa serie de aplicativos en el mercado, especializados en cada ámbito que las empresas requieren para la selección de los aspirantes mejor cualificados y la mejora del desempeño de cualquier profesional de una empresa.

La gestión del talento humano: un amplio espectro de aplicaciones TTI Success Insights trabaja con diversos aplicativos digitales para la gestión y evaluación del talento humano, los cuales ofrecen una extensa variedad de utilidades prácticas en las empresas, tanto para el reclutamiento y selección de personal como en la evaluación interna y desarrollo del equipo humano que conforma la organización. En cuanto a reclutamiento, por ejemplo, brinda herramientas como el Job Benchmarking, proceso patentado que permite elaborar un modelo de anticipación del potencial y de competencias de un puesto, adecuado para compararlo de forma precisa con las capacidades profesionales del aspirante, mediante una herramienta que revela sus habilidades, comportamientos y motivaciones, y seleccionar aquel profesional que se adapta mejor al puesto que se busca ocupar.

En el ámbito interno, por su parte, algunas de las utilidades más ventajosas para las empresas son las aplicaciones para evaluar aspectos productivos, como la gestión del rendimiento, la efectividad de la comunicación interna en la empresa o el desarrollo del liderazgo. También aspectos relacionados con la motivación del talento humano, como su nivel de compromiso, la capacidad de retención de la empresa e incluso el nivel de estrés en el clima laboral, situación frente a la cual ofrecen algunos mecanismos para la resolución de conflictos y la optimización del trabajo en equipo.

La gestión del talento humano como una ventaja competitiva Las herramientas desarrolladas por TTI Success Insights, apoyándose en la neurociencia, no solo facilitan la gestión del talento humano, sino que le dan valor a esta rama de las empresas, ya que permiten la implementación de procesos especializados y estratégicamente direccionados, hasta tal punto que las decisiones tomadas en la gestión del talento humano llegan a convertirse en auténticas ventajas competitivas.

Gracias a los procesos de evaluación sumamente minuciosos y especializados que ofrecen estas herramientas, las empresas pueden contar con criterios objetivos y transparentes para tomar decisiones estratégicamente acertadas en cuanto a la selección, formación, desarrollo y liderazgo del talento humano. Estas derivan en un mayor desempeño y un valor agregado mucho más alto en el trabajo que desarrolla el equipo de trabajo, lo que le permite a la organización marcar estándares que la diferencian de sus competidores.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia de los detalles en una boda Home and Relax sobre la importancia de un buen colchón para conciliar un sueño reparador La importancia de la inteligencia artificial, por CEUPE El sistema habitacional sostenible de Abadecom se consolida como la alternativa de vivienda sostenible ¿Cómo eliminar definitivamente las humedades?, de la mano de Preactiva