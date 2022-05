Home and Relax sobre la importancia de un buen colchón para conciliar un sueño reparador Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Los colchones son elementos esenciales para propiciar un descanso cómodo y reparador. De la calidad de sus materiales depende, en buena medida, la profundidad del sueño y su consecuente efecto para la salud.

El insomnio es considerado el trastorno de sueño más frecuente y, en países como España, el porcentaje de personas que padecen este problema ha aumentado considerablemente.

En muchos casos, esta contrariedad se reduce e, incluso, puede llegar a erradicarse con la elección de un colchón adecuado como los ofertados por Home and Relax. Esta compañía fabricante de mobiliario que se decida a la venta online de muebles para el hogar incluidos los relacionados con el dormitorio.

La calidad del colchón es importante La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que entre un 25 y un 35 % de la población adulta española padece insomnio, mientras que un 10 y 15 % sufre de insomnio crónico, lo que significa que más de 4 millones de adultos españoles experimentan graves dificultades al intentar dormir o mantener el sueño. Según investigaciones científicas de universidades en Reino Unido y Estados Unidos, el insomnio aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2, ya que el no conciliar el sueño eleva los niveles de azúcar en la sangre.

Estudios similares comprueban las nocivas consecuencias del no descansar, entre las que se incluyen mayor incidencia en ataques de ansiedad, estrés y pánico. No descansar también reduce la sensación de tranquilidad y por ende, altera las emociones relacionadas con la autoestima y la autopercepción.

Cambiar el colchón puede coadyuvar a disminuir la prevalencia del insomnio, ya que la comodidad, la correcta distribución del riego sanguíneo y el mejoramiento de la postura provocados por estos, estimula al organismo y promueve una rutina de sueño efectiva y provechosa.

Colchones viscoelásticos y de muelles ensacados, efectivos para descansar y mejorar la calidad del sueño Los colchones en viscoelástica o de muelles ensacados ofrecen cualidades eficientes y pertinentes para dormir plácidamente. Los viscoelásticos se dividen en espumados y moldeados. Los primeros se elaboran con materiales para permitir la aparición de más poros, contribuyendo así a mejorar la ventilación y transpiración del colchón, algo necesario para descansar. Los moldeados, por su parte, se elaboran con poros más cerrados y menos transpirables, por lo que son útiles para personas que requieran dicho sistema.

Los colchones de muelles ensacados son adaptables y versátiles, además de que fungen como amortiguadores independientes por su estructura. Estas piezas ofrecen firmeza de acuerdo a la presión sometida sobre la misma y proporcionan un apoyo suave ideal para la zona lumbar y las piernas, lo que indica que se acomodan a la posición del cuerpo.

En Home and Relax disponen de todos los tipos de colchones mencionados con fabricación española, por lo que están capacitados para crear colchones a medida de gran calidad, de acuerdo a las necesidades y preferencias de sus clientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.