Automatización de la firma electrónica, por firmar.online

viernes, 6 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Un sello electrónico que sirve para autentificar un documento y avalar que el mismo proviene de una persona determinada es la firma digital. Según la empresa firmar.online, esta es un elemento cifrado, por eso sirve como garantía de que el escrito suscrito no ha sido adulterado desde su elaboración.

Esta compañía especializada asegura que el mecanismo criptográfico es muy útil para autentificar documentos electrónicos, mensajes de correo y todo tipo de oficio digital. Con la automatización de la firma electrónica se pueden agilizar los procesos de una empresa, ya que no es necesario redactar y distribuir documentos manualmente.

Con la automatización de la firma digital, es posible incrementar la eficiencia y el control La empresa española firmar.online es un prestador de servicios de firmas electrónicas para el sector de las pymes y las grandes corporaciones. Mediante la tecnología de la firma digital, las compañías de cualquier tamaño y en cualquier sector de la economía pueden engranar sus procesos de manera ágil, reduciendo los tiempos de respuesta para el cumplimiento de las tareas.

Gracias a su experiencia, enumera una serie de beneficios que encierra la automatización de la firma digital. La primera de ellas es que, a diferencia de los contratos de papel, con esta nueva herramienta se pueden cerrar acuerdos de forma rápida, incluso cuando las partes no se encuentran en el mismo lugar.

Estos expertos aseveran que esto se traduce en una mayor productividad. Dentro del trabajo de los equipos de venta, la gestión documental con el papeleo físico puede extenderse por semanas. Una de las causas es que los escritos deben pasar por las manos de distintos departamentos. Al digitalizar el proceso, todos los involucrados pueden visualizar el contrato al mismo tiempo y avalarlo en una misma reunión, incluso virtual.

Mayor control sobre los documentos Para firmar.online, la automatización de la firma también permite gestiones más seguras. Al automatizar los flujos de trabajo y los procesos para la creación de documentos, se genera un ecosistema encriptado que protege las tareas. Por ejemplo, un contrato elaborado por el departamento legal de una compañía no puede ser adulterado por nadie más.

Como es una tecnología que se basa en la nube, es una garantía de que el contrato estará disponible durante todo su ciclo de vida. Con este servicio, la empresa siempre tendrá a buen resguardo su información y documentos, sobre todo ante posibles ciberataques.

Un mayor control y eficiencia en los procesos tiene una incidencia directa sobre la productividad de la compañía. La automatización de la firma digital permite crear un archivo donde la información está convenientemente almacenada, incluso se pueden crear alertas para ejecutar acciones como la renovación, renegociación o rescisión de un contrato. Para firmar.online, este servicio es otra muestra de que el proceso de digitalización corporativa llegó para quedarse.



