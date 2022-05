¿Cuándo cambiar las ventanas de una casa? EGM lo explica Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 15:15 h (CET)

El paso del tiempo provoca un deterioro en los perfiles, los cierres, las juntas y las persianas, que son los distintos elementos que componen a las ventanas. Cuando esto sucede, las distintas estancias pierden capacidad de retener la temperatura y carecen de un buen aislamiento.

En particular, según EGM Grupo, empresa especialista en reformas integrales, uno de los momentos indicados para hacer el cambio de ventanas es cuando hay inconvenientes con los perfiles, situación en la que la capacidad de cierre se ve afectada. Otra situación que se da con frecuencia es la rotura de alguno de los cristales. En estos casos, el coste de reposición lleva a tomar la decisión de mudar el material de las ventanas.

Las ventanas de PVC, una buena inversión para el hogar Cuando el material de fabricación de las ventanas es de alta calidad, la resistencia es mayor. Además, factores como el mantenimiento o las inclemencias del clima juegan su parte en la vida útil de una ventana. En cualquier caso, la mejor manera de determinar el momento ideal para realizar un cambio es a través del asesoramiento profesional.

Según EGM Grupo, cuando un hogar tiene ventanas de aluminio que ya sufrieron un desgaste considerable, es una buena ocasión para remplazarlas por otras de PVC. No hay grandes diferencias económicas entre ambas y los beneficios que aportan las de PVC son mayores, por lo que es posible amortizar la inversión que supone el cambio.

Otra decisión que es necesaria tomar en estos casos es la del material. Existen distintos géneros de vidrio que se adecúan mejor a múltiples espacios y condiciones externas. En este sentido, en las zonas donde los grandes temporales son frecuentes, es mejor que los vidrios sean más resistentes.

¿Cuánto cuesta cambiar las ventanas del hogar? Existen distintos factores que influyen en la confección del presupuesto para cambiar las ventanas como por ejemplo el género del vidrio, los materiales, el tipo de perfil y el tamaño, entre otras cuestiones. A su vez, en el mercado se consiguen ventanas de baja calidad que no incluyen el coste de instalación. En estos casos el coste es bajo, aunque seguramente duren mucho menos tiempos que las que están hechas con materiales de calidad.

Por otra parte, es importante señalar que es más efectivo y, en comparación, más barato cambiar todas las ventanas de una casa que encargar los trabajos por separado. De esta manera, es posible ahorrar consiguiendo descuentos con respecto a la instalación.

A través de EGM Grupo, empresa especialista en reformas integrales, es posible realizar el cambio de ventanas para que un hogar vuelva a disfrutar de un cierre correcto y una mejor conservación de la temperatura interior.



