¿Cómo puede ayudar la figura de un interim manager en empresas del sector industrial?, por Manager in Motion Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 12:58 h (CET)

Las compañías del sector industrial comprenden un gran porcentaje de pequeñas y medianas empresas en todo el país que, en ciertos momentos, pueden presentar desafíos de gestión al ejecutar nuevos proyectos, así como cambios específicos.

En cualquier caso, puede ser necesaria la intervención de un interim manager, cuya función es identificar la raíz del problema y aportar una solución sostenible. Manager in Motion es la empresa que cuenta con los profesionales calificados para la gestión industrial en el país.

Todo lo que ofrece un interim manager para el sector industrial El interim manager es un liderazgo temporal que ocupa un profesional con dilatada experiencia que busca resolver alguna problemática específica en una empresa. Si bien se conoce su aplicación en diferentes sectores, este también cuenta con habilidades que se aplican directamente en las compañías del sector industrial: alimentación, bienes de equipo, construcción, vestido, tecnología y muchas más.

Independientemente del tipo de empresa, cuando se contrata a un interim manager es porque existe una situación compleja que requiere ser solventada. En este sector en específico, hay dos problemáticas que se observan con mayor regularidad y que afectan a todas las áreas del negocio. Organizar y reforzar el sistema de mejora continua de gestión de la calidad y evolucionar procesos, para impulsar una mentalidad TQM (Total Quality Management), mejorar la experiencia del cliente y la OEE (eficiencia general de los equipos) y que minimice los errores y desperdicios de producción. Y en segundo lugar, fomentar los procesos de mejora continua y lean (5S, TPM, SMED…) para que el equipo se sienta más preparado ante los futuros retos.

También hay empresas del sector industrial que requieren un impulso a la supply chain y agilizar la gestión del supply en cuanto a abastecimiento, almacenamiento, logística y distribución para asegurar una gestión eficiente e implementar un cambio cultural sostenible.

Interim manager con Manager in Motion Además de las casuísticas presentadas, un interim manager comprende otras problemáticas que puede presentar cualquier pyme de fabricación industrial. Es por este motivo que Manager in Motion cuenta con un grupo de profesionales con dilatada experiencia en el sector industrial y adecúan sus procedimientos para mejorar cualquier crisis empresarial.

Del mismo modo, este cargo es temporal, lo que quiere decir que al contratar este servicio se establece un contrato con el tiempo de inicio y culminación, en el cual se encarga de resolver la problemática. Es por este motivo que todas las empresas del sector industrial que actualmente presentan problemas, los cuales no se pueden solucionar de manera interna porque requieren incorporar recursos o habilidades extras para acompañar a su equipo, pueden ingresar a la web de Manager in Motion y contratar un interim manager, para reforzar sus puntos débiles.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.