Todo lo que hay que saber antes de comprar un turismo de ocasión, por M10Selection

miércoles, 4 de mayo de 2022, 16:49 h (CET)

Comprar una furgoneta de ocasión o un coche fuera de una tienda profesional, como a un particular, a un intermediario o a través de internet, supone ciertos riesgos que es importante evitar para no perder dinero.

En primer lugar, es común que a través de internet se intenten realizar operaciones fraudulentas, por lo cual es recomendable tener cuidado con los anuncios que ofrecen vehículos a precios exageradamente bajos.

Según los especialistas del concesionario M10Selection, cuando una operación se presenta como una ganga es probable que el coche no exista, que pertenezca a otra persona que no es quien lo está ofreciendo o que tenga averías graves que han sido ocultadas de manera engañosa.

Antes de comprar, es recomendable verificar e inspeccionar el coche de ocasión Cuando una persona localiza una oferta de un coche de segunda mano que le interesa, es aconsejable que verifique si la oferta es real. Para ello, es necesario solicitar al anunciante una copia de su DNI y del permiso de circulación del vehículo para cotejar los datos. Las objeciones, las excusas o las disculpas son una mala señal. En esos casos, conviene optar por otra operación.

Además, si hay un pedido de dinero por adelantado para realizar una reserva o por cualquier otro motivo, lo más probable es que sea un fraude. En estos casos, la firma M10Selection aconseja denunciar el hecho ante la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

Una vez comprobada la identidad del vendedor y su carácter de propietario, el segundo paso consiste en inspeccionar el coche de ocasión. Esto debe realizarse de forma minuciosa, tanto por dentro como por fuera del vehículo. Solicitar una inspección mecánica en un taller es un derecho del comprador, quien también debería realizar una prueba de conducción en carretera para detectar cualquier posible desperfecto.

Formalización de la operación, pago de impuestos y cambio de titularidad Si todo marcha bien es posible proceder con la operación de compra. Para esto es necesario firmar un contrato y realizar el pago. Cuando la cantidad es superior a 1.000 €, debe abonarse por transferencia o en alguna sucursal bancaria de la que el vendedor sea cliente, mediante la presentación del DNI.

A su vez, es necesario cumplir con los trámites impositivos correspondientes, que incluyen la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales. El último paso es el cambio de titularidad y la obtención de un nuevo permiso de circulación emitido por la Dirección General de Tráfico (DGT). Tanto esto como la inscripción en el seguro pueden realizarse de manera online.

Seguir estos consejos elaborados por el concesionario M10Selection es una de las mejores maneras de evitar fraudes y decepciones a la hora de comprar un coche de ocasión, aunque la mejor alternativa siempre será la de confiar todo este trabajo a un equipo de profesionales como el de la mencionada empresa.

La compra de un vehículo de ocasión de la mano de esta compañía permitirá al cliente pasar directamente al pago final, ya que será la firma la que, por su propia cuenta, realice un exhaustivo proceso de revisión de más de 100 puntos que garantizan y certifican el buen estado del vehículo. Los clientes también tendrán la posibilidad de financiar la compra del vehículo, hasta en 10 años en función de su antigüedad. Además, el precio final que muestran en su plataforma web incluye los impuestos (IVA e impuesto municipal de circulación del año en curso), un seguro de garantía mecánica de 12 meses y el cambio de titularidad, trámites que pueden no entrar dentro del precio de vehículos de ocasión que se negocian con particulares o en otras páginas web.



