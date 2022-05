Con la marca de ropa de la raspa se puede disfrutar del verano como nunca Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 13:52 h (CET)

Hoy en día, la industria de la moda se posiciona a favor de las prendas que aportan versatilidad, comodidad y estilo.

Una iniciativa que no se puede perder de vista este verano es la marca de ropa de la Raspa, Maiwa, una propuesta de carácter slow brand que se centra en productos de alta calidad inspirados en los valores de sus fundadores. El sello identificativo propio de la marca Maiwa se contrapone al ritmo frenético y caótico de la fast fashion, promoviendo la moda lenta y de largo recorrido con prendas que por su calidad y diseño se podrán utilizar durante mucho tiempo.

Una marca de ropa ecológica y sostenible con fabricación española La marca de ropa de la Raspa crea prendas unisex con su icónica imagen que resulta fácil de detectar a simple vista. Su ADN es 100 % gallego y responde al ideal de concebir el hecho de vestir como una experiencia en sí misma. Este concepto de moda une el estilo con una visión sostenible, ya que su fabricación se realiza con materiales ecofriendly que han sido cuidadosamente seleccionados para su comercialización.

Para esta marca, la ropa debe ser atractiva y resistente al mismo tiempo, aumentando su vida útil y luchando por la reducción de emisiones contaminantes.

La marca, toma como elemento central el mar y la libertad que supone encontrarse en un entorno paradisíaco propio del atlántico. Por ende, son prendas que invitan al ocio, las reuniones entre amigos, a compartir con la pareja y disfrutar de la vida. En su catálogo, se encuentran sudaderas, camisetas y polos de diversas tallas y colores. También ofrecen complementos como gorras y calcetines y una línea infantil con sudaderas y camisetas.

Prendas para disfrutar el verano y todo el resto del año La apuesta por la moda sostenible que ha implementado esta marca de ropa se refleja en su compromiso con el planeta y la responsabilidad social. Que sus prendas sean unisex también señala una necesidad de los nuevos tiempos. Asimismo, llevan a cabo una política de pequeños estocajes, para poder vender exactamente lo que se les pide y reducir así el impacto negativo de la industria de la moda.

La versatilidad es otra característica esencial de esta marca. Sus camisetas y sudaderas, por ejemplo, se posicionan como una opción acertada para protegerse del frío y abrigarse durante todo el año, ya que se inspiran en el verano. No obstante, son funcionales para todas las estaciones del año, lo cual supone un gran ahorro en el gasto de ropa porque una sola prenda puede ser usada sin discriminación de la temporada. Maiwa realiza envíos a toda España, Portugal y la Unión Europea y ofrece un 10 % de descuento en la primera compra.



