Tratamientos específicos para el síndrome del ojo seco

martes, 3 de mayo de 2022, 18:13 h (CET)

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus cuenta con una Unidad de Ojo seco que dispone de un abanico de tratamientos que se adaptan a las necesidades de cada paciente El ojo seco es una enfermedad que padece una gran parte de la población. Se trata de una patología que surge cuando las lágrimas no cumplen adecuadamente su función, es decir, no logran lubricar y proteger correctamente la superficie ocular. Esta situación puede causar inflamación y perjudicar la salud de la córnea y la conjuntiva.

El Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus del Hospital Universitari Dexeus, dirigido por el Dr. Carlos Vergés, es un centro oftalmológico en Barcelona que presta un servicio de oftalmología integral para los pacientes que presentan esta enfermedad ocular u otras patologías que afecten la visión. El centro cuenta con una Unidad de Ojo Seco, con oftalmólogos expertos donde llevan a cabo tanto el diagnóstico como los tratamientos con una máxima calidad y eficacia.

Características del ojo seco Esta patología se caracteriza por generar muchas molestias en los ojos. Algunos de los síntomas que caracterizan el ojo seco son el ardor, irritación, enrojecimiento de los ojos, sensación de arenilla o “cuerpo extraño” e incluso lagrimeo. Todos estos síntomas también afectan a la visión e impiden realizar una vida normal. Otros hábitos diarios como la exposición a las pantallas durante muchas horas o la exposición al viento, calefacciones o aires acondicionados, también puede agravar los síntomas.

Del ojo seco se derivan otras patologías como el ojo seco severo, un cuadro médico que crea mayor molestia y más inestabilidad de la película lagrimal, lo que puede llegar a generar un notable deterioro en la calidad de vida. A causa de esta patología incluso pueden estar en riesgo algunas estructuras oculares como la córnea.

Tratamientos para evitar el ojo seco o el ojo seco severo Muchas personas no son conscientes de la importancia que tienen las lágrimas para el correcto funcionamiento del sistema visual y la salud de los ojos, pero no hay que olvidar que la lágrima permite que los ojos estén humectados y protegidos de muchos elementos externos que los pueden afectar negativamente.

Para tratar patologías como el ojo seco y el ojo seco severo, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus dispone de un abanico de tratamientos que se adaptan a las necesidades específicas de cada paciente. Entre ellos se encuentran las lágrimas artificiales; los tratamientos con gotas que se hacen a partir de la propia sangre del paciente; la aplicación de la terapia de luz pulsada (IPL) ThermaEye, desarrollada por el mismo Servicio Oftalmológico del Hospital Universitari Dexeus; o la exfoliación del borde libre palpebral para hacerle frente a esta enfermedad.

Para realizar un proceso curativo eficaz del ojo seco, es necesario evaluar cuan avanzada se encuentra esta enfermedad, el motivo por el que se presenta y cómo están afectando los síntomas al día a día del paciente. Este es el paso inicial que realiza el equipo del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus para determinar el tratamiento oftalmológico más eficaz que le devolverá al paciente su calidad de vida.



