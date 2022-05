Cómo obtener la nulidad matrimonial eclesiástica, por DABOGADOS Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 18:13 h (CET)

Para lograr la nulidad matrimonial eclesiástica es imprescindible recurrir a los servicios de un abogado que tenga la formación y la experiencia necesarias. Los letrados que integran la plantilla de DABOGADOScumplen con estos requisitos, ya que además de disponer de una amplia experiencia, cuentan con la habilitación especial para el ejercicio ante los tribunales eclesiásticos de toda España y forman parte del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid.

Justamente, para lograr la nulidad matrimonial eclesiástica es necesario acudir al tribunal eclesiástico de la diócesis correspondiente, que será el encargado de tramitar el procedimiento de nulidad matrimonial canónica.

El abogado desempeña un papel fundamental para obtener la nulidad matrimonial eclesiástica Es importante recalcar que este tipo de proceso es imposible de realizar sin el apoyo de un abogado especialista, como D. David Gómez Gónzalez, Socio-Fundador del despacho Gómez González Abogados, quien cuenta con una amplia experiencia en materia de derecho canónico y cuenta con la habilitación especial del Tribunal de la Rota.

Los procedimientos de nulidad eclesiástica son procedimientos complejos, que requieren de mucho estudio por parte del abogado canonista que lleve la causa, por ello, es necesaria una primera entrevista con el cliente, para valorar si efectivamente su matrimonio tiene causas de nulidad.

En este sentido, un buen abogado debe tener la capacidad de recabar de manera eficaz todos los datos necesarios e informar al cliente sobre la viabilidad de su caso.

Una vez analizado el caso, el letrado procede a la redacción y presentación de la demanda, ante los tribunales de la iglesia católica para que comience el procedimiento judicial por el cual podrán conceder la nulidad del matrimonio.

El procedimiento consta de distintas partes, la primera y principal, es la de admisión de la demanda, seguida por la fase de prueba para finalmente obtener una sentencia que confirme que el matrimonio es nulo canónicamente o no.

En caso de no obtener la nulidad matrimonial, en primera instancia, es decir, en los Tribunales Diocesanos, siempre cabe la posibilidad, apunta el letrado D. David Gómez González, de acudir a la segunda instancia, que, en el caso de España, es el Tribunal de la Rota Romana en Madrid, donde se practicará la apelación del procedimiento.

Ejemplos de pruebas contundentes para obtener la nulidad matrimonial eclesiástica Los abogados, expertos en nulidades eclesiásticas, saben identificar los elementos y causas necesarias que han de concurrir para obtener la nulidad matrimonial canónica. Los defectos de forma son algunas de las pruebas posibles. Esto incluye un sacerdote sin la autorización debida o la edad inadecuada de uno los contrayentes, aunque sea por solo un día.

La inhabilidad mental o la coacción también son razones de peso para conseguir la anulación del matrimonio canónico. En ambos casos, el trabajo del abogado se centra en demostrar de manera contundente los hechos, apoyado por pruebas periciales.

Para conseguir la nulidad matrimonial eclesiástica, es necesario contar con un profesional como los que integran el equipo de DABOGADOS, expertos en derecho canónico y habilitados por el Tribunal de la Rota en Madrid, para actuar en todos los tribunales de la iglesia católica en España.



