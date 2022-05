Las ventajas de contratar Seguros de Incapacidad Laboral, por Thenowo Emprendedores de Hoy

mayo de 2022

A lo largo de la vida, son muchas las personas que sufren accidentes o enfermedades que les incapacitan durante un tiempo. Una de las consecuencias más temidas es no poder trabajar y con ello, ver cómo sus ingresos se desploman.

Este miedo es aún mayor para el caso de los autónomos, quienes tienen que hacer frente al mes de incapacidad laboral con tan solo 268 €. La situación no mejora si se tiene en cuenta que no solo los ingresos se reducen, sino que los gastos fijos se mantienen (alquileres, cuota de autónomos…).

En este tipo de situaciones es cuando salen a relucir las ventajas de contratar un Seguro de Incapacidad Laboral, que demuestran cuál es la finalidad de estas pólizas: respaldar a cualquier trabajador por cuenta propia que se encuentra en una etapa de convalecencia. Para elegir el más adecuado, una buena alternativa es acudir a comparadores de seguros como Thenowo.

Beneficios de contratar un Seguro de Incapacidad Laboral Estas pólizas tienen como objetivo indemnizar al autónomo en caso de sufrir una incapacidad por enfermedad o accidente, ya sea tanto laboral como no laboral. Por tanto, la ventaja principal de los seguros de ILT es darle tranquilidad a la persona incapacitada, para que su única preocupación sea recuperarse y no tenga que inquietarse por ver afectado su estilo de vida por una reducción en sus ingresos.

Cabe destacar además que estos seguros suelen ser muy personalizables, permitiéndole a la persona elegir cuánto dinero recibir por cada día de baja, si quiere un extra en caso de ser hospitalizado, etc.

En relación con la personalización de estas pólizas, suelen ofrecer diferentes opciones de baremo, carencias, etc. haciendo que sea asequible para cualquier trabajador por cuenta propia.

Qué Seguro de Incapacidad Laboral elegir Muchos autónomos se preguntan qué seguro de incapacidad laboral temporal es el mejor. No hay una respuesta precisa al respecto, ya que todo depende de la necesidad que cada individuo presente y de las condiciones económicas personales.

Además, el simulador de Thenowo ofrece un presupuesto basado en la información que se facilita. La franquicia, la compensación diaria que se desea cobrar por ILT y por hospitalización, si se desea con o sin baremo, el oficio, la edad, son los elementos que se suelen tener en cuenta.

Por este motivo, acudir a Thenowo puede marcar la diferencia de cara a tomar la decisión más acertada. Y es que gracias a su comparador, cualquiera podrá consultar de manera fácil las opciones disponibles, pudiendo elegir aquella que más se adapte a lo que está buscando. Además, la herramienta permite recalcular todas las veces que se quiera, hasta dar con una combinación precio-protección más ventajosa para cada caso.



