¿Cómo pueden afectar las dioxinas a las personas y cómo eliminarlas?

martes, 3 de mayo de 2022, 17:02 h (CET)

Las dioxinas y furanos son compuestos químicos que no se disuelven en el agua, pero que pueden mezclarse con facilidad en disolventes orgánicos y aceites. Sin embargo, elementos como las dioxinas pueden llegar a ser tóxicos y causar problemas ambientales o afectar de manera significativa la salud humana.

En consecuencia, Bionatur Medio Ambiente es una empresa especializada en la depuración de agentes contaminantes que se generan en las industrias como las dioxinas. Esta fabrica todos los productos necesarios para realizar esta purificación como filtros, catalizadores y absorbentes. Además, Bionatur Medio Ambiente puede cumplir con su misión de eliminar componentes contaminantes, gracias a la tecnología que implementa en diferentes sectores industriales.

Los efectos negativos que generan las dioxinas en la salud Según la Organización Mundial de la Salud, las dioxinas están catalogadas como contaminantes ambientales persistentes y se impregnan casi siempre en el tejido adiposo de los animales. Es ahí cuando se genera el mayor peligro para los seres humanos, puesto que, al consumir productos cárnicos, lácteos o comida de mar, las personas se pueden encontrar más expuestas a intoxicarse con las dioxinas.

Asimismo, la OMS afirma que estos compuestos pueden provocar problemas de crecimiento, afectar el sistema reproductivo o causar cáncer.

De hecho, Bionatur Medio Ambiente afirma que todas las personas, sin excepción, alguna vez han estado expuestas a este contaminante ambiental. Por esta razón, indica que se requiere aunar esfuerzos para evitar que algunos de los compuestos más tóxicos que, a su vez generan estas dioxinas, no causen estragos en la salud ni en el medioambiente.

¿Cómo suprimir las dioxinas que generan mayor toxicidad? Los controles de los procesos industriales son hoy por hoy la manera más efectiva de evitar la propagación de las dioxinas más tóxicas en el medioambiente. Lamentablemente, esto no se puede llevar a cabo siempre y, por eso, empresas como Bionatur pueden brindar su respaldo a industrias como las petroquímicas, farmacéuticas, cerámicas, papeleras o a plantas de biogás, las cuales generan emisión de contaminantes en el entorno.

Los filtros de Bionatur Medio Ambiente son uno de los dispositivos que generan una mayor eficacia para evitar problemas de salud generados por las dioxinas. Estos purificadores fueron fabricados pensando en el cumplimiento de las normas ambientales actuales y son aplicados generalmente en métodos industriales con ignición.

En conclusión, Bionatur Medio Ambiente es una de las empresas líderes en la depuración de gases contaminantes que apuesta por la eliminación de las dioxinas más tóxicas, compuestos que perjudican al medioambiente y que pueden generar daños considerables en la salud humana.



