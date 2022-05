¿Qué hay que tener en cuenta para escoger el traje de surf perfecto?, por la tienda especializada Watsay Emprendedores de Hoy

Para un surfista, es fundamental contar con un buen traje que le permita coger las mejores olas y practicar esta disciplina deportiva de la manera más segura posible. En el mercado de los deportes acuáticos, existen hoy en día diferentes opciones para que los deportistas elijan el traje de neopreno surf que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias. Una de ellas es Watsay, una tienda online especializada en la comercialización de artículos y accesorios de alta calidad para la práctica de surf, como tablas profesionales y trajes de neopreno para hombres, mujeres y niños, grips antideslizantes y surfskates.

Cómo elegir el traje de surf adecuado Watsay recomienda tener en cuenta varios consejos a la hora de adquirir el traje de surf más conveniente para la práctica de este deporte. En el momento de comprar este traje, hay que analizar su grosor, qué clase de cremalleras tiene o cuál es su resistencia en aguas muy frías.

Para adquirir un traje de surf, es crucial tener en cuenta para qué estación del año se necesita el traje y cuál es la temperatura del agua para entonces. Por ejemplo, si la temperatura del agua donde se va a practicar esta disciplina deportiva es de aproximadamente 17 grados centígrados, lo más conveniente es usar un traje de surf de entre 2 y 3 milímetros de grosor. Asimismo, si los baños en el mar no se prolongan durante muchas horas y si las aguas no son gélidas, los trajes elaborados con solo 2 milímetros de grosor serán los más adecuados, puesto que permiten una mayor movilidad en el agua.

Otras indicaciones para adquirir el traje de surf correcto Además de fabricar trajes de 2 o 3 milímetros para los surfistas, Watsay también elabora trajes combinados de 4, 5 y 6 milímetros, prendas que son perfectas para temperaturas de entre 4 y 8 grados centígrados. Watsay también fabrica estas prendas de neopreno de 3, 4 y 5 milímetros, para lugares como la costa atlántica o la costa cantábrica, donde hay temporadas de mayor frío. Esta tienda especializada también elabora trajes combinados de 3 y 4 milímetros, que son de los más usados en las costas españolas y son recomendados en temperaturas que van desde los 10 hasta los 14 grados centígrados.

Elegir un buen traje para surfear es posible de la mano de Watsay, la tienda online que ofrece trajes de surf de alta calidad que se adaptan con facilidad a la anatomía y a los gustos de cada deportista y lo protegen de aguas gélidas.



