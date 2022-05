Acompañamiento a través del coaching de mujeres para disfrutar de una vida íntima plena y satisfactoria Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 09:32 h (CET)

Son muchas las mujeres que, superados los 40 años, comienzan a sentir cierto disgusto con respecto a sus relaciones íntimas y su cuerpo. Ante esta situación, es probable que se necesite apoyo profesional para redescubrir y disfrutar de una vida íntima que sea plena y satisfactoria.

En lograr ese objetivo consiste el trabajo de una sex coach como Marta de la Torre, que se dedica a potenciar la autoestima e inteligencia de las mujeres de más de 40 años que recurren a sus servicios. Las sesiones que conduce esta especialista están enfocadas a conseguir los objetivos individuales o de pareja a través de la escucha activa, la empatía, la cercanía, las preguntas potentes y un lenguaje sin tecnicismos.

¿En qué consiste el trabajo de Marta de la Torre? Una especialista como Marta de la Torre ofrece un nuevo punto de vista a las mujeres que se acercan a su consulta. Uno de los propósitos de esta profesional es el de facilitar herramientas de autoconocimiento y ayudar a la otra persona a conocer sus propias habilidades, fortalezas y talentos en un tema que resulta aún tabú para muchos.

El coaching se puede considerar también como un proceso de acompañamiento a una persona que está en un lugar y quiere llegar a otro distinto. En ciertas ocasiones, para lograr este objetivo es necesario contribuir a la eliminación de creencias, mitos y limitaciones sobre este ámbito.

A la vez, una sex coach informa en sus talleres de educación sobre la ayuda para respetar la igualdad y diversidad, identificar y detectar abusos, información sobre enfermedades que se pueden contagiar en las relaciones íntimas, autoestima en la adolescencia y estimular el proceso de aprendizaje íntimo. En particular, Marta de la Torre sigue un método en el que el primer paso consiste en trazar un objetivo. Posteriormente, se trabajan las creencias limitantes y los miedos que no permiten lograr lo que la persona desea.

En este punto, las tareas de una especialista son diversas y se ajustan a la necesidad de cada mujer. Por ejemplo, hay quienes necesitan aumentar su autoestima, conectando y aceptando su propio cuerpo, liberarse de creencias, miedos y tabúes, priorizar y responsabilizarse de su autoerotismo sin sentir culpa o vergüenza, asesorarse sobre juguetería erótica o adquirir herramientas de erotismo y seducción o habilidades para conseguir pareja a través de las redes sociales o aplicaciones. En todos los casos, lo que se busca es que cada mujer pueda empoderarse y comunicar asertivamente lo que desea.

¿Quién es Marta de la Torre? Marta de la Torre se aproximó a este tipo de coaching especializado trabajando como voluntaria en una ONG en Estados Unidos, donde comenzó a impartir talleres sobre autoestima e inteligencia. Luego se convirtió en especialista en sexología clínica y terapia de pareja. Marta se define a sí misma como una mujer que siempre ha vivido sus relaciones íntimas de una manera sana, natural, consciente y placentera.

Marta de la Torre es una coach profesional que personaliza su método para cada mujer que necesita acompañamiento. Trabajando los miedos y los tabúes y con las herramientas apropiadas es posible lograr una vida íntima plena.



