Unimat ofrece tapetes para barcos

lunes, 2 de mayo de 2022, 12:06 h (CET)

Las alfombras proporcionan un alto nivel de seguridad más allá de aportar una presencia estética buena y un mayor valor a una embarcación. Con el fin de evitar que el suelo esté resbaladizo y no haya accidentes graves, los tapetes para barcos están fabricados con materiales antideslizantes. Además, estos sirven también para proteger a las naves de efectos externos. Por ello, los dueños de embarcaciones cada vez demandan más estos productos.

En Unimat ofrecen varias opciones de tapetes de vanguardia para tapar la cubierta de las embarcaciones otorgándoles seguridad, confort y estilo. Estos están fabricados en PVC, un material que aporta múltiples beneficios.

Diversos tamaños y colores de tapetes para barcos El trabajo de Unimat es respaldado por más de 20 años de experiencia fabricando productos que cumplen con los más estrictos estándares de calidad al menor precio del mercado. Diseñan tapetes para todo tipo de uso, incluyendo embarcaciones de toda clase. Estos son ideales para proteger el suelo de yates, lanchas o barcos. Están hechos a medida y pueden fabricarse del tamaño de toda la superficie de la embarcación en más de 20 colores diferentes. Además, también es posible hacer cortes especiales para respetar la posición de otros elementos de la estancia.

Unimat también ofrece entre sus opciones alfombrillas con logotipo de incrustación, hechas a mano. Estas pueden adaptarse a las necesidades de cada cliente y al tamaño de la embarcación.

Unimat fabrica los tapetes con PVC Una de las características más destacadas de los tapetes para barcos comercializados por Unimat, es el material empleado en su fabricación, el PVC. Este material cuenta con una gran resistencia que puede soportar un uso intensivo e, incluso, las inclemencias del tiempo. Esto significa que el tapete no se va a rasgar, aún bajo condiciones de exigencia considerable. Al estar recubiertas con PVC, la tela de los tapetes de Unimat no se degrada cuando se moja y se seca rápido. Estos absorben la humedad de manera efectiva, logrando una superficie seca y antideslizante, sin importar cuál sea el clima.

Otra de las ventajas de este tipo de material para los tapetes, es que son resistentes al moho y otras bacterias que pueden causar manchas y malos olores. Esto hace que las alfombras de Unimat sean una opción ideal para aquellas personas que van de pesca periódicamente.

De manera general, las telas de los tapetes empleados para cubrir embarcaciones tienen una alta exposición a los rayos UV. Sin embargo, estos productos han sido diseñados para soportar los rayos UV, preservando su resistencia y apariencia durante años.

Los tapetes para barcos de Unimat sirven para diferentes aplicaciones, ya sea para usar en mar abierto o permanecer atracado en el muelle. El uso de PVC en su fabricación garantiza una larga duración, un rendimiento óptimo y una apariencia atractiva.



