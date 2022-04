¿Qué necesita un bebé recién nacido? Los consejos y cuidados de FarmaSky Emprendedores de Hoy

Los padres sienten que deben tener bajo control todo lo necesario cuando llega un bebé a sus vidas. Un recién nacido necesita muchas cosas y disponer de todo lo que necesita hará que sus primeros meses transcurran sin problemas.

Teniendo esto en cuenta, lo siguiente es definir cuáles son exactamente los productos que son aconsejables tener para los cuidados de un recién nacido. En ese sentido, multitiendas online como FarmaSky exponen los productos esenciales, así como consejos para que los primeros meses de vida del pequeño se desarrollen con éxito.

¿Qué necesita un bebé recién nacido? Es importante tener claro qué cosas se necesitan para el cuidado de un recién nacido, para poder recibirlo de la manera más adecuada posible. En muchos casos, la lista de productos puede ser interminable, pero lo que hay que hacer es centrarse en las que son más importantes, que ayuden a cubrir las necesidades básicas del desarrollo del bebé como alimentación, sueño e higiene. Partiendo de allí, entre los artículos más importantes para un recién nacido están la leche y los suplementos que complementen o sustituyan la lactancia materna; biberones, extractores de leche materna, etc. Por otro lado, en cuanto a higiene harán falta pañales, toallitas húmedas, cremas hidratantes, jabones especiales para bebés, suficientes pañales, lociones, cambiadores, bañeras, entre otros. Contar con todos estos productos en el momento de la llegada del bebé hará todo mucho más fácil y hará que se desarrolle de una manera más saludable y cómoda. Al mismo tiempo, garantizará su tranquilidad y la de los padres.

La importancia de los cuidados del recién nacido No solo los productos son importantes, sino que hay que tener en cuenta los cuidados que requiere un recién nacido. En esta etapa, los bebés son muy frágiles y es necesario tomar medidas especiales para resguardar su salud y mantener su bienestar. En primer lugar, los padres deben tener una rutina de higiene estricta, ya que un recién nacido apenas está desarrollando su sistema inmune. Para ello, deberán lavarse siempre las manos antes de coger al bebé, para reducir el riesgo de infecciones. También es aconsejable establecer reglas de visita, debido a que en esta etapa el bebé requiere de mucho cuidado y es muy agotador, por lo que una visita inoportuna puede hacerlo todo más difícil. También hay que establecer pautas de sueño, llevarlo al pediatra regularmente, cuidar mucho su alimentación y mantenerlo siempre en un ambiente limpio y seguro.

Finalmente, para adquirir cualquiera de los productos antes mencionados fácilmente, con calidad garantizada, FarmaSky es una de las opciones más recomendadas. Allí se encuentra una sección completamente dedicada a los bebés recién nacidos con una amplia variedad de productos que van desde alimentación, baño e higiene, hasta accesorios, aparatos eléctricos y mucho más.

Además, si durante las Baby Weeks de FarmaSky el usuario aplica el código de descuento BABY10, podrá obtener un descuento del 10% sin mínimo de compra hasta el 31 de mayo de 2022, exceptuando los productos de alimentación infantil.



