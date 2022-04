Las piscinas de obra Alicante 3×6 metros de la empresa especializada Promopai Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 10:33 h (CET)

En las tendencias de ambientación de exteriores para las casas familiares, las piscinas de obra siguen estando muy presentes.

La razón es que representan una garantía de revalorización porque son construcciones duraderas que requieren muy poco mantenimiento. Especialistas en trabajos de este tipo como Promopai dan fe de ello.

Dentro de este segmento, la compañía afirma que destacan las piscinas de obra en Alicante con 3×6 metros de ancho y largo, respectivamente. La forma predominante es la rectangular y el material predilecto sigue siendo el hormigón o los bloques de hormigón por su resistencia y bajo coste.

Amplia experiencia en el sector Promopai es una empresa constructora especializada en piscinas de obra con una larga experiencia en esta materia, posicionándose como una compañía de referencia en todo el territorio español. Trabajan tanto con piscinas de obra totalmente personalizadas al gusto del cliente como con piscinas prefabricadas de diversos tamaños y formas.

Afirman que las piscinas de obra en Alicante de 3×6 metros tienen el tamaño ideal para propiedades que no disponen de un terreno exterior muy amplio y son muy funcionales para todos. Se fabrican con una profundidad variable que va desde los 1,2 hasta los 1,6 metros.

La empresa constructora expone que existen otras medidas para piscinas rectangulares que también tienen mucha demanda, aunque menor a la mencionada anteriormente. Citan, por ejemplo, las construcciones con medidas de 4×8 y la más grande, de 5×10 metros, diseñadas para terrenos más amplios. La profundidad de esta última puede llegar hasta los 1,8 metros.

El diseño personalizado de la piscina de obra El diseño de una piscina de obra en Alicante de 3×6 metros responde a la forma rectangular que siempre ha sido tendencia. Las piscinas con líneas rectas son estéticamente muy elegantes y requieren un presupuesto menor que aquellas con formas menos comunes.

No obstante, cuando se trata de piscinas de obra, el límite es la imaginación y el presupuesto de quien contrata los servicios. Promopai relata que se puede jugar no solo con la forma de la piscina, sino también con los colores del revestimiento. Para este 2022, publicaciones especializadas en el sector hacen especial mención a los marrones, rosas y verdes como los tonos que marcarán tendencia.

De lo que sí que advierte el equipo de Promopai es que cuando se toma la decisión de construir una piscina en una vivienda, lo más importante es contratar a los profesionales adecuados. La durabilidad de la construcción va a depender de que la obra se realice correctamente y no hay mayor garantía para llevar a cabo una construcción como esta que trabajar de la mano de un equipo de profesionales cuya trayectoria en el mercado es remarcable como Promopai.



