Iniciarse en el deporte con la tecnología wearable

viernes, 29 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

El deporte es una de las actividades favoritas que muchas personas realizan, bien sea a nivel competitivo o para quienes desean cuidar de su salud a largo plazo. En la actualidad, no es necesario medir las pulsaciones o realizar cálculos para saber cuántas calorías se quemaron con el ejercicio, ya que los relojes inteligentes recopilan toda la información relacionada con la condición física y las opciones de entrenamiento para obtener mejores resultados.

Como promotora de hábitos saludables, la marca Lekus tiene su reloj inteligente HitFit Neo, un producto accesible con tecnología wearableque monitoriza el progreso de las actividades físicas, ideales para quienes se inician en el deporte y necesitan un control detallado para su evolución.

Este producto beneficia la actividad física Para quienes hacen deporte, una de las decisiones más difíciles que les toca tomar es el tipo de entrenamiento. Elegir una rutina de ejercicios puede estar relacionada con el estado físico, e incluso, con las emociones del momento, por tal razón no siempre se escoge la más recomendable. Sin embargo, con un smartwatch, el proceso es mucho más sencillo, ya que existen varias apps, e incluso, comunidades de deportistas que lo utilizan, que ofrecen varias opciones de entrenamiento adaptadas a los requerimientos físicos de los atletas.

HitFit Neo es un reloj inteligente que tiene varias características que son útiles para quienes estén inmersos o quieran iniciarse en el mundo del deporte, ya que su sensor es capaz de medir la saturación de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, entre otros indicadores que son fundamentales para el bienestar; además, monitoriza el número total de pasos al día, la distancia recorrida y las calorías que se lograron quemar. Incluye 9 modalidades deportivas para su configuración: caminar, correr, escalar, ciclismo, baloncesto, yoga, elíptica, cinta de correr y fitness.

Muchas funcionalidades a un precio asequible HitFit Pro tiene muchas ventajas por las cuales se ha convertido en el favorito de muchos deportistas en España, siendo una de las más destacadas la calidad de su diseño y sus múltiples funcionalidades (similares a las de los relojes inteligentes de alta gama) a un coste asequible. Este smartwatch puede conectarse a su propia app, que permite monitorizar las actividades físicas diarias, diseñar esferas y ver la ubicación en el ranking de la comunidad; también permite conectar aplicaciones de música, el teléfono y las redes sociales o configurar alarmas para evitar el sedentarismo o un recordatorio para beber agua. Esta herramienta de tecnología wearable tiene un diseño moderno y cómodo, viene en varios colores, diversos accesorios y su sistema operativo es compatible con Android y Apple.

HitFit Neo ayuda a salir del sedentarismo a las personas, motivándolas a cuidar de su salud a través del bienestar físico y mental, proporcionando información importante sobre la actividad física realizada para medir la evolución que las personas van experimentando en sus rutinas de entrenamiento.



