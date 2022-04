¿En qué consiste la terapia emocional?, por la experta Míriam Pascual Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Desde hace años, una de las frases más reconocidas en la sociedad es “mente sana, cuerpo sano.”

Esta hace referencia a la importancia de un bienestar integral que se origina desde el equilibrio o emocional que debe tener todo individuo.

Ante esta premisa, la terapia emocional es considerada una de las principales herramientas en la actualidad para ayudar a los seres humanos en su proceso de encontrar una estabilidad mental que les permita desenvolverse en todos los ámbitos de su vida de manera exitosa.

Al respecto, Míriam Pascual, coach, terapeuta y especialista en el desarrollo de la inteligencia emocional, explica en qué consiste la terapia emocional y de qué manera este proceso contribuye en el bienestar de una persona.

La terapia emocional según Míriam Pascual En líneas generales, la terapia emocional se desarrolla en sesiones enfocadas en mejorar el bienestar mental de una persona. Este proceso busca contribuir en una gestión más productiva de las emociones, de manera que sea posible enfrentar episodios negativos y convertirlos en un impulso para que cada individuo pueda avanzar en su vida.

Desde la experiencia de la coach Míriam Pascual, este proceso focalizado en las emociones, busca transformar positivamente los esquemas emocionales de una persona, con el fin de proporcionarle habilidades que le permitan identificar, procesar y manifestar sus emociones y pensamientos de manera asertiva y beneficiosa para sí mismo.

La especialista desarrolla este proceso terapéutico utilizando un método disciplinar desarrollado desde sus conocimientos personales y profesionales. En él, combina la inteligencia emocional con elementos como naturopatía y técnicas de reiki en los que también se especializa para proporcionar un cambio integral del ser humano, que le beneficie en el control de sus emociones y, por ende, en su bienestar emocional.

¿Por qué acudir a terapia emocional? La decisión de acudir a cualquier tipo de terapia puede resultar compleja, aún más cuando una persona no es capaz de afrontar la existencia de un problema o situación que impide su desarrollo personal y social. No obstante, las terapias pueden proporcionar numerosos beneficios al bienestar humano.

Específicamente, la terapia emocional se caracteriza por brindar soluciones efectivas y apropiadas a personas con problemas relacionales y también a quienes padecen diferentes trastornos asociados con las emociones.

A través de los tratamientos que proporcionan especialistas como Míriam Pascual, esta terapia permite mejorar el estado de ánimo del individuo al ofrecerle la capacidad de enfrentar aquellas situaciones que le generan malestar o limitan su bienestar.

Asimismo, este proceso se caracteriza por aportar herramientas que ayuden a solucionar los problemas de una forma productiva y beneficiosa para cada persona. Es bajo esta perspectiva, que Míriam Pascual, recomienda la terapia emocional como un elemento clave para que el ser humano pueda alcanzar su bienestar integral de manera permanente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.