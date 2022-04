¿Por qué hacer ahora el curso de Instructor de buceo PADI?, por Miguel Coll Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 10:00 h (CET)

PADI son las siglas en inglés de Professional Association of Diving Instructors, que es la mayor organización mundial de entrenamiento para buceadores. También es la que cuenta con más practicantes de buceo recreativo adscritos en el mundo. Esto quiere decir que es la institución con más autoridad en esta materia.

Por lo tanto, contar con un curso de Instructor de buceo PADI avalado por esta institución significa poseer una certificación que califica al titular como todo un profesional de la exploración y de la enseñanza submarina. En tiempos en los que muchos están replanteándose sus metas, un curso como instructor de buceo es una excelente alternativa para aprender una nueva forma de vida.

Realizar el curso de Instructor de buceo PADI abre más puertas en el mercado laboral La academia de Miguel Coll ha señalado un fenómeno que se ha registrado después de la pandemia. Con la crisis provocada por el covid, muchos buzos profesionales se vieron obligados a emigrar hacia otras actividades para subsistir. Esto dejó una gran cantidad de plazas vacías en este campo que no han podido ser cubiertas.

Con el retorno a la normalidad y la reactivación de actividades turísticas, el interés por el buceo ha recibido un impulso importante. Sin embargo, la mayoría de clubes no tiene personal formado para atender esa creciente demanda. Es por ello que el certificado como Instructor de buceo PADI abre un mundo de nuevas oportunidades laborales.

La academia Miguel Coll ya ha publicado las fechas de los cursos que están previstos dentro del calendario 2022. Entre abril y mayo hay cuatro fechas en el Centro Unisub Estartit de l’Estartit, en los meses de mayo y junio en el centro Mediterranean Dive de Mataró y en octubre habrá cursos en los centros de l’Estartit y el Blue Dive de Menorca.

Lo que incluye el curso de Instructor de buceo PADI El curso de Instructor de buceo PADI incluye todo lo necesario para contar con una preparación integral: la formación de 4 días como Assistant Instructor (AI) y el curso de Open Water Scuba Instructor (OWSI), que tiene una extensión de 5 días, con un examen final que dura otros 2 días completos.

El certificado que se obtiene tras aprobar este curso intensivo brinda un aval respaldado por una organización que tiene más de 6.200 centros afiliados. Son clubes de buceo PADI en más de 180 países desde donde se emiten unas 900.000 certificaciones cada año. Se calcula que más de 136.000 instructores están enseñando buceo en la actualidad a través de esos centros.

Así pues, mediante el curso de Instructor de buceo PADI, las personas pueden ampliar sus posibilidades en el mundo laboral a través de un trabajo totalmente gratificante. Además, tras el curso básico se puede continuar con la formación y acceder al certificado Speciality Instructor, que abre todavía más puertas.



