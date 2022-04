1819 Art Gallery presenta Online Art Marketplace Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 09:28 h (CET)

Los avances tecnológicos también han tenido una gran repercusión en el mundo de la cultura. De hecho, han llevado a muchas personas a experimentar un arte como este a través de la virtualidad.

Mirar películas o series, escuchar música o leer libros y periódicos a través de la webes posible con el simple hecho de contar con un dispositivo con acceso a internet.

Actualmente, gracias a esta digitalización, también es posible realizar una exposición de arte y mostrar los trabajos de artistas de todo el mundo por medio de proyectos digitales como la de 1819Art Gallery, con unOnline Art Marketplace que cuenta con un amplio catálogo de artistas de todo el mundo y de distintas disciplinas.

¿Cómo es esta experiencia inmersiva? La digitalización ha permitido la difusión masiva del trabajo de los artistas y, a su vez, la posibilidad de acceder a sus obras por parte de los consumidores sin necesidad de moverse de su hogar. El portal 1819 Art Gallery es un espacio online que posibilita elegir entre las distintas categorías.

Estas exposiciones proporcionan la oportunidad de realizar visitas a exposiciones, seleccionando el artista que se desee, visualizando su obra y realizando movimientos con controles de navegación presentes en la pantalla. Además, mediante la plataforma, se puede ver el folleto de la muestra y los carteles de cada obra.

Cabe destacar que estas exposiciones son compatibles con todos los dispositivos con conectividad a internet, ya sean ordenadores con sistema operativo Windows o macOS, teléfonos inteligentes o tabletas con iOS o Android, ya que no se precisa instalación alguna de complementos o programas adicionales.

Grandes artistas a un clic de distancia 1819 Art Gallery reúne a grandes artistas de distintos países y diversas vertientes, mostrando su catálogo de manera virtual y poniéndolo al alcance de cualquier usuario. Al seleccionar un autor, es posible no solo realizar la visita a la exposición de cada artista, sino también acceder a una ficha informativa con datos biográficos y profesionales. De igual manera, la web cuenta con un carrito de compra para adquirir las diferentes obras expuestas.

Gracias a su experiencia de 25 años en el sector, el director de la galería, Antonio Sánchez ha podido combinar los beneficios de la tecnología y la virtualidad con el trabajo de artistas que buscan visibilidad en el mercado, ofreciéndoles la oportunidad de ser vistos en más de 40 países alrededor del mundo.



