¿Por qué es importante viajar con un seguro de viaje Covid?, por Coverontrip

jueves, 28 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Desde los inicios de la pandemia por Covid-19, muchas formas de afrontar el día a día cambiaron profundamente. Entre esas situaciones, se encuentra la manera de viajar, que actualmente requiere de la implementación de mejores protocolos de bioseguridad y de una mano amiga en el extranjero para evitar ciertas complicaciones que pueden aparecer como consecuencia de un posible contagio con el virus.

Coverontrip es una traveltech digital que ofrece diferentes pólizas de viajes personalizadas con cobertura Covid-19 para realizar viajes internacionales con mayor tranquilidad. Este seguro de viaje dispone de garantías únicas como la prolongación de la estancia en otro país por causa de cuarentena médica.

La relevancia de irse de viaje con cobertura Covid Esta cobertura, que puede ser individual o familiar, se implementó a los seguros de viaje para que las personas no tengan sorpresas económicas de último momento y para proteger a los viajeros de problemas de salud que se puedan complicar en caso de que se presente alguna emergencia por causa del Covid-19. Este respaldo se brinda sin importar si los viajeros presentan o no síntomas. Cabe recalcar que esta cobertura que ofrece Coverontrip, conocido como el ‘Amazon del Seguro de Viaje’, entre otros servicios, incluye ayuda médica internacional, que se aplicará según el plan que haya elegido cada asegurado. Las coberturas de estas pólizas que incluyen el servicio de anticovid, pueden ir desde los 1.500 € hasta 1.000.000 €, con una solicitud expresa. Estos seguros con cobertura Covid-19 pueden organizarse además en pólizas que cubran estancias cortas, ajustando el precio competitivamente a exactamente la fecha del viaje que se solicite, o estancias largas, de por ejemplo tres meses en adelante, pudiendo asegurar anualidades completas.

Especificaciones de los planes de seguro con cobertura Covid A través de la página web de Coverontrip, los viajeros pueden gestionar todos sus datos relevantes para que se haga efectiva la póliza durante la estancia en otro país en tan solo 30 segundos. Por ejemplo, es importante escoger alguno de sus productos “Cualquier Resid” si la residencia del viajero es de fuera de Europa. También es importante especificar qué país se va a visitar, qué plan de seguro desea adquirir el cliente, edades y cuántas personas son las que van a efectuar el viaje.

En esta apuesta tecnológica se incluye asistencia médica con cobertura Covid y otras garantías de asistencia en viaje como protección para el equipaje o prolongación de estancia debido al Covid-19.

En resumen, Coverontrip ofrece uno de los seguros más completos de viaje con cobertura Covid, que garantizan la tranquilidad de los viajeros residentes en España alrededor del mundo.



