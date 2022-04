Radikal Cars ofrece coches de segunda mano de alta gama y a precios asequibles Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 18:02 h (CET)

Los coches de segunda mano, también conocidos como vehículos de ocasión, son aquellos que ya han estado en manos de al menos un propietario y este ha decidido ponerlo en venta. Estos vehículos, por tanto, pueden provenir de empresas que los adquieren para sus ejecutivos, o de personas particulares.

Compañías como Radikal Cars se han especializado en este sector de ventas automotrices porque representan una oportunidad para los conductores que buscan marcas o modelos específicos. Es un mercado en ebullición, pues en 2021 cerró con 1.989.662 unidades vendidas en España, un crecimiento del 9 % en relación con el año anterior.

¿Qué beneficios tiene comprar un coche de segunda mano? La firma Radikal Cars lleva 22 años trabajando en este mercado y afirma que existen muchas ventajas para los compradores. La primera de ellas es la rapidez, ya que el plazo máximo de entrega para un vehículo que requiere importación es de 30 días. Si, en cambio, la unidad se encuentra en stock, el proceso es inmediato.

En este mercado, el comprador también tiene la posibilidad de obtener el vehículo de su preferencia con las máximas garantías. Todos los coches son revisados en mecánica y estética para asegurar su óptimo funcionamiento y excelente apariencia. Estos son elementos que le ofrecen al cliente tranquilidad sobre su inversión, sin la necesidad de encarar complicaciones durante la conducción.

Estas ventajas son relevantes sobre todo cuando el vehículo en cuestión es de una marca extranjera. Radikal Cars se ha especializado en coches alemanes que se someten a exigentes pruebas con más de 100 puntos de revisión. De esta manera, se venden con un certificado de calidad y una garantía con kilómetros ilimitados durante los primeros 24 meses de uso.

Servicio de calidad y precios asequibles Otra ventaja que expone la gente de Radikal Cars es la posibilidad de adquirir un coche de gama alta un 50 % más barato. Marcas como Mercedes-Benz o Audi son sinónimo de calidad y durabilidad, por lo que sus modelos tienen una alta valorización incluso en el mercado de segunda mano. Esto los convierte en una excelente inversión, sobre todo cuando el presupuesto es limitado.

Un beneficio adicional que tiene la adquisición de los coches de segunda mano es que en el negocio no existen tarifas ocultas. Con los vehículos nuevos, los concesionarios ofertan a un precio, pero cuando el cliente va a concretar la compra le añaden otros costes adicionales. Estos vienen camuflados en gastos extras por papeleo, matriculación, publicidad, impuestos y/o accesorios.

Radikal Cars asegura que, con los coches de segunda mano, al menos en los que ellos venden, no existen letras pequeñas. No hay condiciones adicionales que representen para el comprador hasta miles de euros extras. Aseguran que el precio es uno solo desde la oferta hasta la concreción de la venta.



