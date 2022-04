SEM Consulting BCN, la agencia especializada en SEM que ayuda a mejorar la rentabilidad de las empresas en el mercado digital Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 17:15 h (CET)

Los constantes cambios en los algoritmos, tanto en los buscadores como en las redes sociales, así como la amplia competitividad en el mercado online, han hecho que las empresas busquen alternativas para posicionarse en internet de manera más rápida. En ese sentido, una de las estrategias de marketing digital más efectivas es el SEM, la cual hace que los anuncios de las marcas aparezcan en los primeros resultados de búsqueda por palabras claves, a través de publicidad de pago.

En este marco, contar con una agencia especializada en SEM permite conseguir resultados efectivos en menor tiempo. SEM Consulting BCN, una agencia con más de 10 años de experiencia creando campañas de Ads con éxito, ha desarrollado un método de optimización que aumenta las conversiones y el tráfico al sitio web de sus clientes.

Sistema de optimización de campañas SEM SEM Consulting BCN ha creado un método de gestión de campañas publicitarias de pago que atrae tráfico cualificado y garantiza una mejora de resultados mensuales para sus clientes. Para eso, su equipo de profesionales ha puesto en marcha un modelo comparativo y predictivo en el cual analizan las métricas de los anuncios, excluyen el tráfico más ineficiente y enfocan paulatinamente la inversión en las estrategias que generan mayor rentabilidad.

La optimización frecuente es otra de las claves del éxito de sus servicios. Diariamente, trabajan en cada una de las cuentas publicitarias de sus clientes implementando nuevas acciones, como creación de anuncios, variaciones de keywords, segmentación de audiencias, etc. Asimismo, se encargan de supervisar las estrategias ya existentes para generar más resultados.

Para la agencia, el presupuesto no es una barrera, trabajan con todo tipo de empresas, desde pymes y startups, hasta grandes empresas, ofreciéndoles un servicio personalizado, eficiente y con resultados verificables. Para eso, envían a sus clientes informes y resúmenes de las estrategias implementadas de forma diaria o semanal. Además, ofrecen presupuestos asequibles para asegurarse de que el cliente tendrá un retorno de inversión óptimo.

Expertos en campañas de publicidad SEM Tras una década de trayectoria gestionando campañas de Ads, SEM Consulting BCN se ha consolidado como una agencia de marketing digital SEM referente en España. Su experiencia en el sector de la publicidad de pago, le ha permitido ofrecer diversos servicios en la creación de anuncios en Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Bing Ads y Twitter Ads.

Para cada una de estas campañas, estructuran un plan de acción con objetivos específicos con los cuales consiguen aumentar el tráfico hacia la página web de sus clientes y generar mayores conversiones, posicionando la marca delante de sus competidores. También garantizan un crecimiento consistente en el ROI, a través de una segmentación eficaz que reduce los costes pero sin perder leads cualificados.

A través de objetivos específicos y de un análisis y seguimiento consistente en los resultados, SEM Consulting BCN cumple el objetivo de ayudar a las empresas a ganar visibilidad, mejorar su reputación y rentabilidad en el mercado digital.



