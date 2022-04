Asistencia Integral CRUM, un socio tecnológico idóneo para la digitalización de procesos de la información Emprendedores de Hoy

La empresa de desarrollo de software y servicios informáticos Asistencia Integral CRUM, con una trayectoria profesional de más de 40 años, ha ayudado a una gran cantidad de compañías a obtener las soluciones necesarias para la gestión informatizada y digitalización de datos de una forma efectiva y eficiente.

A lo largo de su trayectoria, se han dedicado a ofrecer una atención integral y completa a sus clientes a través de una amplia gama de servicios orientados a potenciar el rendimiento y maximizar los beneficios de sus negocios. A continuación, se detallan algunos de los servicios más importantes que proporciona esta firma.

Atención al cliente y servicio posventa Asistencia Integral CRUM es, ante todo, una empresa de servicios con todo lo que ello implica. La atención al cliente, servicio posventa, asesoramiento y orientación permanente al usuario en todo el proceso de la transformación digital son los pilares básicos en la estrategia de su trabajo.

“Mientras uno de nuestros clientes esté trabajando, nosotros debemos estar pendientes de que no tenga ningún problema y dispuestos a asistirle en lo que necesite — 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año”, — subraya el director comercial de la empresa.

El objetivo es la gestión de la información de las empresas, la venta de sus programas nunca fue un fin comercial para esta firma. Su propósito profesional es colaborar siendo el socio tecnológico idóneo que les permita conseguir un alto nivel de dominio de su propia información. Los programas son solo una de las herramientas para conseguir este objetivo.

Usando como base los programas modulares estándares propios, herramientas como ofimática, web, etc., diseñan y personalizan los circuitos de información que pueda necesitar una empresa, desde el sistema administrativo a los muy específicos procesos de producción, control de tareas por puesto de trabajo y usuario, control de almacenes, etc.

Asimismo, bajo el término Industria 4.0, Asistencia Integral CRUM incluye toda una serie de servicios de ingeniería industrial basada en sistemas y componentes informáticos.

Técnicos expertos Conviene destacar la organización de trabajo de Asistencia Integral CRUM: para asegurar el mejor tutor para cada puesto de trabajo, cada uno de los técnicos se dedica a su propia especialidad. En unos casos, puede tratarse de especialistas en empresariales como asistentes a la formación administrativa y, en otros, de ingenieros capaces de poner en marcha sistemas complejos de producción, lo que sea necesario para conseguir un éxito completo.

Aparte de todo esto, Asistencia Integral CRUM tiene todavía mucho más que ofrecer, posicionándose así como una de las mejores alternativas a la hora de contar con un aliado informático.



