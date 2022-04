Colegio Pàlcam ofrece actividades extraescolares para complementar la formación y el desarrollo de sus alumnos Emprendedores de Hoy

Todos los procesos educativos en niños y adolescentes son sumamente importantes para su desarrollo social e intelectual. Estos procesos están presentes en cualquiera de los ámbitos de la vida de los infantes y recogen todas las actividades que realizan en los colegios.

Según el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), más del 70% de los estudiantes de primaria y más del 60% de los de secundaria, realizan alguna actividad extraescolar después del horario de clases. Estas actividades tienen grandes beneficios para el bienestar de los estudiantes y por este motivo, La Escola Pàlcam, una de las instituciones líderes en el sector educativo de Cataluña, considera que las extraescolares, en su justa medida y sin sobrecargar a los niños, son muy importantes para complementar la formación de sus estudiantes y el desarrollo de su personalidad. Por ese motivo,ha diseñado un programa completo de actividades extraescolares que se ajustan a las necesidades y búsquedas de sus alumnos así como a las de las familias para lograr conciliar.

Complemento para la formación integral de niños y adolescentes Si bien no es recomendable que estas actividades reemplacen los momentos de juego de los estudiantes, su práctica influye positivamente en su salud mental y su rendimiento académico. Las actividades extraescolares, por lo general, suelen estimular la socialización de los niños, ayudándolos a relacionarse, formar una buena autoestima y favoreciendo la creación de lazos importantes de amistad. Además, les permiten generar habilidades para el trabajo en equipo y para la resolución de problemas complejos.

Por otra parte, existen actividades extraescolares que buscan reforzar el conocimiento compartido en el aula, así como prácticas cuyo interés es estimular habilidades no exploradas durante las horas de clase, las cuales forman parte del desarrollo individual de los estudiantes, como el deporte o las artes.

Actividades para el mediodía o para la tarde Sea cual sea el interés que tengan los alumnos a la hora de escoger qué actividad realizar durante su tiempo libre, el colegio Pàlcam les acompañará durante todo su proceso de inscripción y adaptación a cualquier taller o extraescolar en que deseen participar. La institución dispone de una amplia oferta de actividades divididas en dos franjas horarias específicas. En la franja del medio día se programa teatro, juegos de mesa, informática, aula de estudio o actividades lúdico-deportivas, además de las organizadas en colaboración con el gimnasio Dinamis como la natación, robótica o baloncesto; mientras que en la franja de la tarde se contemplan las capacitaciones más relacionadas con la cultura como ajedrez, guitarra, inglés o programación de videojuegos y la parte más física como natación, waterpolo, natación sincronizada, fútbol sala, jazz, danza, patinaje, karate, judo o yoga entre otros.

Escola Pàlcam espera que todos sus estudiantes tengan la posibilidad de inscribirse a una actividad que les ayude a fortalecer competencias y habilidades para su futuro profesional y personal. En esta medida, la institución invita a sus alumnos y a las personas en general, a que se inscriban en una actividad paraescolar y, de esta manera, puedan aprovechar todos los beneficios que ofrecen para su formación integral.



