La refrigeración cada vez más estratégica para el sector logístico

lunes, 25 de abril de 2022, 09:24 h (CET)

La industria de la logística del frío presenta una expectativa de tasa de crecimiento considerablemente alta, según ha afirmado recientemente la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España (Aldefe).

Además, ha asegurado que esto atraerá a nuevos jugadores dispuestos a invertir en ella, asumiendo la demanda tecnológica que actualmente esto representa. Desde Grupo Enfrío, empresa especializada en instalaciones para este sector, confirman la creciente demanda de naves con temperatura controlada y refrigeración. Incluso consultoras como Grand View Research aseguran que el crecimiento de este sector será de al menos un 14,8% anual, en el periodo correspondiente entre 2021 y 2028.

¿Cómo ha evolucionado la industria de la logística del frío? El sector de la logística de temperatura controlada ha evolucionado mucho, concretamente durante la era moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, con los grandes avances en materia de comercio y de producción industrial. Su evolución ha estado muy relacionada con una mayor necesidad para la coordinación de líneas de producción, el aumento de la demanda de productos perecederos, el incremento de naves o infraestructuras para el almacenamiento y distribución de estos productos, etc. Esta tendencia de crecimiento se ha afianzado todavía más desde la llegada de la pandemia. El confinamiento obligatorio y las restricciones impuestas al sector horeca hicieron que el mantenimiento de alimentos en refrigeración se disparara. El resultado es que hoy en día la industria de la logística del frío y la refrigeración es fundamental para la sociedad y sus perspectivas de crecimiento para los próximos años son más que evidentes.

¿Cuáles son las medidas que requiere el sector para enfrentarse al cambio climático y la crisis energética? Uno de los mayores hándicaps que debe afrontar el sector de la logística del frío y la refrigeración es el elevado consumo de energía que requiere, el cual se encuentra alrededor del 80%. Este factor se ha convertido en un obstáculo mayor en un contexto energético en el que el precio alcanza límites históricos. Ante esta situación, las naves industriales solicitan instalaciones de frío industrial cada vez más sostenibles que, además de ser más respetuosas con el medioambiente, sean más rentables económicamente.

Una de las soluciones para conseguir instalaciones más ecológicas es la que propone Antonio Gutiérrez Alamán, Director General del Grupo Enfrío: el uso de gases refrigerantes naturales en las instalaciones, como el CO₂ y el amoniaco, con medidas de eficiencia energética. Estos son considerados sostenibles de carácter neutro y, como tales, no generan ningún impacto adicional en el calentamiento global del planeta. La eficiencia de esta medida la han podido probar importantes compañías con plataformas logísticas como Consum, Mercadona, Logifrío o Stef.

De esta forma, a través de las propuestas innovadoras de las empresas del sector que han sabido adaptarse a las necesidades de los tiempos de hoy, se llegará al panorama que ya señaló Aldefe el año pasado: las instalaciones de almacenamiento en frío serán “más grandes, más inteligentes y más ecológicas”.



