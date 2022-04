El compromiso con el medioambiente en los alimentos de Mediterranean Superfoods

La sostenibilidad implica asegurar las necesidades del presente sin comprometer el futuro del planeta. No se trata solo de una tendencia actual, sino de una conducta imprescindible para que las próximas generaciones no sufran consecuencias devastadoras.

En esta línea, la empresa Mediterranean Superfoods ofrece productos ecológicos con base en un modelo de negocio que es respetuoso con el medio ambiente y se encuentra en sintonía con los preceptos de la economía circular. Mediterranean Superfoods se especializa en la comercialización de alimentos naturales a granel, superalimentos, nutrición deportiva y complementos nutricionales, entre otros productos. La empresa lleva adelante una serie de medidas concretas para mejorar la eficiencia, la ecología y el precio de los artículos que ofrece.

Dejar de contaminar a través de productos ecológicos con certificación El 99 % de los productos que integran el catálogo de Mediterranean Superfoods están certificados como ecológicos y no contaminan ni al planeta ni a la salud del consumidor. Además, todos los alimentos que ofrecen son libres de gluten, colorantes y conservantes. No disponen de productos con organismos genéticamente modificados ni aditivos y la amplia mayoría es apta para dietas veganas o vegetarianas.

Otra de las características que destaca de la empresa es la venta de productos a granel, que se despachan en bolsas de papel compostable. El objetivo es que los clientes solo compren la cantidad necesaria para generar cero residuos. Las presentaciones son en volúmenes que van desde 100 gramos hasta 25 kilos, con el propósito de ahorrar en envasado. Entre los productos más vendidos, se encuentran la cúrcuma Chai Latte Eco, la leche de coco, el cacao en polvo y el trigo sarraceno.

A su vez, los preparados que no son a granel vienen en contenedores de plástico PET monocapa completamente reciclables o botes de papel. La firma no trabaja con envases de aluminio o papel con plástico, como por ejemplo las bolsas kraft o el tetra brick, que no son reciclables.

Origen cercano y transporte sostenible Mediterranean Superfoods privilegia a los productos ecológicos que tienen un origen cercano, para disminuir el impacto de los servicios de transporte. De todas maneras, la empresa solo utiliza servicios de portes que cumplan con la normativa de gestión ambiental ISO 14.001, que fomenta la reducción de emisiones de CO₂ y la eficiencia energética. Esta certificación también señala el uso óptimo de los recursos naturales para disminuir el impacto de la generación de residuos.

En el mismo sentido, la firma se ha comprometido a que, próximamente, sus instalaciones y sus servicios de transporte solo operen mediante el uso de energía renovable. A través de Mediterranean Superfoods, es posible acceder a productos ecológicos que son saludables tanto para el organismo humano como para el medio ambiente.