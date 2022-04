Emotobike incorpora Yadea en su catálogo de motos eléctricas en Madrid Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 13:20 h (CET)

Los vehículos eléctricos son una realidad cada vez más presente en la movilidad urbana. Factores como los precios de los combustibles y la inmensa huella contaminante que dejan los vehículos tradicionales, entre otros, hacen de las motos eléctricas una alternativa con varios beneficios que llaman la atención de cada vez más personas con el paso del tiempo.

Esta situación ha motivado a varios fabricantes a apostar por la elaboración y distribución de estas motocicletas, las cuales se diversifican hacia cada vez más territorios. Un ejemplo de ello son las grandes ciudades españolas, como Madrid, donde estos vehículos ahora son parte del entorno cotidiano gracias a empresas como Emotobike, la cual trae una de las gamas de motos eléctricas Madrid más completas y con las mejores marcas, como Motron, Bensom y, su más reciente novedad, la marca Yadea.

Yadea: la revolución de las motos eléctricas Los vehículos de Yadea son una de las novedades más recientes y llamativas en el catálogo de Emotobike, una empresa especializada en la distribución de bicicletas y, sobre todo, motos eléctricas diseñadas para el entorno urbano. Su principal oferta se centra en las motocicletas, ámbito en el que ofrecen vehículos de alta calidad y con un rendimiento sumamente eficiente para movilizarse por la ciudad a un coste mínimo mensual en energía eléctrica, comparado, sobre todo, con el gasto recurrente que genera el combustible de los vehículos tradicionales.

Los vehículos de Yadea están entre los más destacados en ese aspecto, gracias a su innovador diseño con doble batería, montada para brindar al vehículo más de 100 kilómetros de autonomía total. La calidad de los componentes, el ensamblaje y la fabricación de estos vehículos ofrecen los más altos estándares de calidad, lo que garantiza un desempeño de alto nivel. Además, sus modelos resaltan por la elegancia y comodidad que ofrecen sus diseños, los cuales brindan la apariencia de un vehículo novedoso, moderno y urbano.

Distribuidor de motos eléctricas Madrid con servicio excelente La venta del producto no es la única prioridad en Emotobike. Esta empresa apuesta fuertemente por esta nueva visión en movilidad urbana, pero también por el cliente, a quien toma como centro de referencia para brindar una atención personalizada. Esto se refleja, por ejemplo, en sus servicios de envío, ya que, si bien la empresa tiene sus principales puntos de venta en Madrid, ofrece la entrega de sus vehículos para todo el territorio peninsular sin ningún coste adicional.

No obstante, la mejor referencia de su visión hacia el cliente es el servicio completo de posventa en cada uno de sus vehículos, el cual incluye asesoría sobre cualquier inquietud que el usuario pueda llegar a tener sobre su nuevo vehículo, así como asistencia para realizar todo tipo de mantenimiento. De esta forma, a través de la cobertura integral que ofrece Emotobike, todos los usuarios pueden empezar a disfrutar de la experiencia de llevar una moto eléctrica en Madrid y en cualquier zona urbana de la península.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.