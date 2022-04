El champú especial para calmar la seborrea Emprendedores de Hoy

La seborrea, también conocida como caspa, es una alteración dermatológica que causa inflamación, procesos descamativos y prurito en la piel, afectando zonas del cuerpo con mayor concentración de glándulas sebáceas entre ellas, el cuero cabelludo.

Aunque es una enfermedad crónica y recurrente, si se trata adecuadamente, es posible disminuir sus síntomas, evitar daños capilares mayores y garantizar una mejor calidad de vida para el paciente.

En este caso, la distribuidora Saw Palmetto ofrece diversos tratamientos para los problemas del cabello. Entre ellos, dispone de un champú especial para la seborrea elaborado a base de Climbazole como componente activo, entre otros ingredientes naturales que han demostrado ser efectivos para combatir los signos asociados a la caspa.

¿Qué causa la seborrea capilar? La inflamación que provoca la seborrea capilar se debe a un hongo llamado malassezia furfur, el cual se aloja y se reproduce en el cuero cabelludo, provocando picor, enrojecimiento de la piel y la aparición de escamas blanquecinas en el pelo, también conocida como caspa.

Aunque a nivel científico no se conoce con exactitud la causa principal de la enfermedad, existen algunos factores de riesgo que pueden provocarla. Entre ellos, las condiciones climatológicas, la genética y el estrés o la depresión. También puede aparecer debido a enfermedades neurológicas como el parkinson, la parálisis facial y la poliomelitis, entre otras patologías.

Para prevenir y combatir los síntomas relacionados con este padecimiento, los especialistas en dermatología recomiendan mantener una alimentación saludable y aplicarse champús específicos que reducen la descamación, el picor y la irritación capilar.

Tratamiento capilar para la seborrea Saw Palmetto es una cadena de tiendas físicas y virtuales comprometida con el cuidado de la belleza y la salud capilar. Asimismo, dispone de un amplio catálogo de tratamientos dermatológicamente probados que previenen y tratan diversas afecciones del cabello como la seborrea capilar.

Para ello, ofrece el champú Cleaner Seboderm, una loción antifúngica elaborada con Climbazole como componente principal y acompañado de ingredientes activos como biotina, carboxilato aceite de oliva, extracto de urtica dioica, flores de Árnica y piritiona de Zinc. Esto resulta eficaz para limpiar suavemente el cuero cabelludo y reducir los síntomas relacionados con la caspa.

La fórmula elaborada por la empresa farmacéutica EnbiPharme debe aplicarse con el cabello mojado, dejar actuar de 1 a 2 minutos y repetir dos veces de ser necesario, para obtener mejores resultados. El champú está dirigido a personas con problemas de eczema seborreico y no debe aplicarse por ningún motivo durante el embarazo y la lactancia materna, así lo describe el empaquetado del producto. Para adquirir cualquiera de los tratamientos capilares que ofrece Saw Palmetto, los usuarios pueden acudir a sus locales físicos en España, así como acceder a su página web.

También comercializan productos en Aliexpress, Amazon y Ebay. La distribuidora ofrece precios económicos y cuenta con cupones especiales de descuentos en algunos de sus productos. De esta manera, se convierten en una gran alternativa a la hora de comprar artículos para el cuidado del cabello con la mejor relación calidad-precio.



