El rosal comestible de Rachel & Co como alternativa en el Día del Libro y de la Rosa

jueves, 21 de abril de 2022, 17:18 h (CET)

El Día del Libro y de la Rosa, también conocido como Sant Jordi en Cataluña, se celebra el 23 de abril. La tradición de esta fecha es regalar un libro y una rosa.

Las calles de Barcelona quedan abarrotadas de gente que pasea por Las Ramblas observando los típicos puestos donde se venden rosas y libros. Sin embargo, muchas personas buscan escapar de lo clásico y apuestan por regalos más originales.

Por eso, para este próximo 23 de abril, uno de los mejores regalos que se pueden entregar son las rosas comestibles, disponibles en Rachel & Co. Estas plantas no solamente son hermosas, sino que, además, cuentan con propiedades que ofrecen beneficios para las personas, convirtiéndose en un excelente obsequio.

El rosal comestible de Rachel & Co, un regalo original para Sant Jordi El rosal comestible de Rachel & Co se presenta este año como una excelente alternativa para regalar el 23 de abril, ya que no solo representa un obsequio simbólico por la celebración, sino que además son plantas altamente beneficiosas para la salud. De hecho, las rosas comestibles son una fuente natural de antioxidantes, que ayuda a mantener en buen estado la salud general de las personas.

Tan solo una de estas flores es capaz de aportar más vitaminas y antioxidantes que las que se pueden encontrar en 150 gramos de frutos rojos. Además, son perfectas para consumir en distintos tipos de recetas, preparar infusiones e incluso para comer directamente. En cualquier caso, la belleza y las propiedades que estas plantas poseen, sumadas al lujoso pack en el que vienen presentadas, acompañado de un tarro de cristal con un producto para su degustación, configuran un regalo perfecto para el Día del Libro y de la Rosa.

Razones por las que regalar un rosal comestible el 23 de abril En primer lugar, porque es, en definitiva, un regalo a los sentidos. Además, representa un obsequio original y económico, que encierra un gran valor para quien lo recibe. Por otro lado, destaca el hecho de que las variedades de rosas comestibles que ofrece Rachel & Co son las que utilizan chefs profesionales e internacionales, incluso ganadores de Estrellas Michelin. De hecho, las ofrecidas por esta firma vienen con sabores diferentes, tales como frambuesas, cítricos, fresas y más, sin que se pierda la fragancia natural de la flor.

Además, se puede mantener fácilmente la producción de estas rosas tanto en una maceta como en el jardín, para que, tras unos meses, la persona pueda disfrutar de una cosecha propia de rosas comestibles. En el sitio web oficial de Rachel & Co, hay mucha más información sobre este producto, con muchos más detalles acerca de sus beneficios y de las ventajas que ofrece la empresa a la hora de adquirirlas.



