Ambientes exteriores cómodos y modernos con los muebles de jardín de Buychester Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 15:01 h (CET)

Con la llegada de la primavera y del buen tiempo, las personas buscan disfrutar de días cálidos en ambientes exteriores cómodos. Por eso, esta época es perfecta para renovar los muebles de jardín, así como aquellos situados en terrazas, balcones o porches.

En la tienda online Buychester, se pueden encontrar todo tipo de muebles de jardín como mesas de comedor, mesas bajas, sillas, tumbonas y hamacas, así como packs de mobiliario exterior. Con todo lo que ofrece este amplio catálogo, cualquiera puede transformar sus espacios con muebles y elementos decorativos de vanguardia, a precios accesibles.

Gran variedad en piezas atractivas y resistentes Un concepto moderno perfila la propuesta Buychester para exteriores, al ofrecer mesas y sillas en polipropileno, metal, bambú y otros materiales en tendencia. Ambientes de relax con muebles adaptados al espacio disponible y a las características de cada hogar, pueden ser creados con poca inversión, sin sacrificar la calidad.

Ligeros, con tejidos lavables y resistentes a los rayos UV, apilables y ergonómicos son los muebles del 2022. Esta temporada trae líneas sencillas y colores neutros para amueblar el jardín o zonas chill out. Piezas como las sillas, mesas y sofás del modelo Acapulco de estructura metálica y tejidos con cuerdas aportan modernidad y sencillez.

Mesas altas o bajas, en acero lacado negro, con un tablero fabricado en malla plástica e hilos de polietileno; o las de tablero de cristal transparente templado, también se muestran en el catálogo para que los clientes disfruten el buen clima. Los detalles en rojo en las tapas de las mesas, así como también tejidos de colores vivos en tumbonas con colchón o en hamacas, dan el toque llamativo a los proyectos de decoración.

Las sillas apilables, con o sin reposabrazos, o las tumbonas de cinco posiciones, con ruedas, siempre son una opción válida para sumar gente a cualquier reunión. Para áreas más sofisticadas, la colección Riviera ofrece una familia de piezas únicas, compuesta por sofá, ottoman y sillón, perfecta para ambientar casas con elegancia.

Un servicio de transporte y montaje de calidad Más de 20.000 artículos son los que ofrece este portal web, donde confluyen más de 25 proveedores del sector de mueblería y decoración. El stock está conformado por artículos nuevos, así como aquellos que son vendidos bajo la modalidad “Preloved”, es decir, que han sido disfrutados por otros clientes y se encuentran en excelentes condiciones.

Los líderes de Buychester se han encargado de ofrecer un plus en la calidad del servicio de transporte de los pedidos: ofrecen la posibilidad de subir y montar los muebles con la modalidad Hands Free que incluye la llegada de todo el pedido en un mismo día.

Un amplio catálogo, un excelente sistema de traslado y la calidad de cada referencia hacen de Buychester un marketplace único en su estilo y capacidad operativa.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.