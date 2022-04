TopBrands Consulting, referente en la internacionalización de empresas e innovación Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 15:17 h (CET)

Las empresas que llevaban adelantado su proceso de internacionalización e innovación antes de 2019 son aquellas que lograron hacer frente a la crisis después de la pandemia.

Ante esta emergencia de salud repentina, los países tomaron medidas para mitigar sus consecuencias, por lo que sus impactos fueron diferentes entre los distintos territorios.

Así, aquello que impedía la fabricación de ciertos productos en Europa no era necesariamente un inconveniente para la producción en América. Hoy en día, los sucesos internacionales imposibilitan determinar lo que ocurrirá en el futuro.

En este contexto, la compañía consultora de crecimiento y optimización corporativa TopBrands Consulting recomienda que las personas interesadas en expandir sus negocios a mercados extranjeros inicien con su proceso de internacionalización de empresas, aprovechando el respiro que la situación actual está brindando para fortalecer las bases de su crecimiento.

Internacionalizar una compañía, pero con un equipo especializado Aunque es una necesidad de las empresas explorar mercados en el exterior, es necesario que tengan en cuenta algunas recomendaciones para que el proceso de internacionalización se desarrolle de manera eficiente. En primera instancia, deben tener en cuenta que el éxito en su país de origen no necesariamente se va a trasladar al lugar donde decidan iniciar su expansión. Por eso mismo, es necesario que realicen un estudio de mercado preciso, el cual permita reconocer las características del sector particular donde van a fabricar o comercializar sus productos y servicios.

También es necesario tener en cuenta la diferencia intercultural, incluso entre países de habla hispana; sobre todo, porque las diversas maneras en que las naciones se han desarrollado, favorecen la aparición de ciertas discrepancias en las formas de manejar un negocio o de elaborar ciertos productos. De ahí que sea importante establecer un equilibrio entre los procesos y disposiciones que vienen prediseñados desde la casa matriz, con el fin de no generar conflictos con los trabajadores de las diferentes sucursales.

Export manager outsourcing: un servicio clave en la internacionalización Teniendo en cuenta estos desafíos, es imprescindible contar con una estrategia efectiva de internacionalización que cumpla con los objetivos propuestos por las compañías, desde el primer momento en que contemplan expandirse. Para lograrlo, TopBrands Consulting ha puesto a disposición de las empresas el servicio de export manager outsourcing, que se encarga de acompañar a las empresas en cualquiera de los pasos requeridos para una expansión exitosa. Este servicio profesional de TopBrands Consulting tiene como función brindar la asesoría del proceso de internacionalización, elaborar estudios de mercado específicos en la región donde la empresa desea ubicarse y diseñar campañas de marketing destinadas a la captación de clientes extranjeros.

TopBrands Consulting cuenta con servicios de export manager outsourcing que se integran con los clientes en todo su proceso de expansión, garantizando un crecimiento de sus índices de ventas y posicionamiento. Además, para las empresas que estén en Cataluña, son asesores acreditados por ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, lo que permite gestionar las ayudas a la internacionalización e innovación.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.