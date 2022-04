Recurrir a la Ley de la Segunda Oportunidad o reunificar deudas, por LiquidaTuDeuda Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 12:42 h (CET)

La Ley de Segunda Oportunidad es una posible solución para quienes desean salir de una deuda acarreada durante mucho tiempo. Esta es una opción que permite disminuir la cantidad a pagar y alargar las cuotas, reducir el total de la deuda o acordar diferentes formas de pago.

No es una herramienta que beneficia al total de personas que tengan alguna deuda, es una figura que solo está disponible para quienes han sido puntuales y constantes con sus pagos, es decir, solo podrán recurrir a esta ley, quienes, por alguna razón de peso, no puedan solventar sus deudas en la actualidad y cuenten con buenos antecedentes en las entidades bancarias o instituciones donde adquirieron dichas deudas.

La posibilidad de reunificar deudas Agrupar todas las deudas que se tienen en una sola cuenta y en un solo banco era una opción para quienes tienen muchas deudas pendientes. Sin embargo, la dinámica financiera y económica de hoy en día disminuye la posibilidad de que los bancos deseen adquirir deudas de otros bancos.

La solicitud de un nuevo préstamo para cubrir el pago total de las deudas anteriores es algo que se puede llevar a cabo en los diferentes bancos, pero también es un proceso bastante engorroso, tardado y con innumerables requisitos difíciles de cumplir. Por esta razón, la mejor forma de hacerlo es mediante una firma de abogados que cuente con una amplia experiencia en este ámbito.

Un mediador o negociador que represente la parte legal en el momento de solicitar un segundo préstamo para la liquidación de deudas o, en su defecto, que sea la guía para poner en marcha el beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad es la clave para la aprobación rápida y eficaz de esta ley.

Abogados especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad La solicitud de préstamos y diferentes procesos necesarios para la liquidación de deudas o para poner en marcha el beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad es un hecho real y completamente posible, pese a todos los requerimientos que se necesitan.

Lo más recomendable para lograr la aprobación de un préstamo por parte de un banco es el acompañamiento de abogados especialistas en el área. En ese sentido, se recomienda el servicio de expertos como el despacho de abogados LiquidaTudeuda, que presta una atención inmediata y garantizada a cualquier trámite referente a la Ley de Segunda Oportunidad o reunificación de deudas.

Este despacho de abogados puede ser contratado por particulares, autónomos y empresarios. Cuenta con presencia a escala nacional y atención de los mejores juristas del país, con amplia experiencia en temas bancarios.



