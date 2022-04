¿Se puede hacer una reclamación bancaria por los elevados intereses a pagar en los créditos revolving?, por Sheila Muñoz Muñoz (SZ Abogadas) Emprendedores de Hoy

En los últimos tiempos, las tarjetas o créditos revolving se han ido comercializando en todas las capas de la sociedad como alternativas bancarias muy accesibles. No obstante, lo cierto es que se trata de ofertas muy engañosas capaces de llevar a una persona a la ruina financiera, ya que no siempre permiten obtener financiación de manera rápida, fácil y sencilla.

En la actualidad, las cláusulas abusivas que ofrecen los créditos revolvingson perseguidas ante los tribunales y, en los supuestos de falta de transparencia o intereses elevados, que alcancen la consideración de usurarios, la justicia declara la nulidad del crédito, condenando a las entidades financieras a restituir a los consumidores a la situación inicial (como si nunca lo hubieran contratado). Para hacer efectivas estas reclamaciones bancarias y permitir a los damnificados sacar el máximo provecho de este proceso, lo mejor siempre es buscar asesoría legal especializada a través de despachos altamente cualificados como SZ Abogadas.

¿En qué consisten las reclamaciones bancarias relacionadas con los créditos revolving? En pocas palabras, las tarjetas revolving funcionan como un crédito a consumo, pero con intereses muy elevados, los cuales tienden a funcionar como una trampa financiera bastante ingeniosa. Esto se debe principalmente a que, en primera instancia, el mismo parece otorgar muchas facilidades y comodidades de pago. No obstante, lo cierto es que a largo plazo las mismas son capaces de sobreendeudar ampliamente a las personas, ya que el consumidor termina pagando intereses que se van incrementando hasta resultar usurarios, si no es que ya lo son en origen.

Muchas de las personas atrapadas en estos créditos se consideran estafadas por parte de las distintas entidades financieras que se encargan de la emisión de las tarjetas revolving. Esto se debe, principalmente, a que la gran mayoría de los clientes no son debidamente informados acerca de las condiciones del crédito al momento de adquirirlo, ni tienen la capacidad de endeudamiento que exigiría su contratación responsable, y por esta razón son presas de cláusulas abusivas que impiden la cancelación de la deuda y perjudican económicamente al prestatario.

Teniendo en cuenta todas las polémicas a las que están sujetas las tarjetas revolving, en la actualidad los tribunales respaldan masivamente a los consumidores reconociendo la nulidad de los contratos de créditos revolving, por ser los intereses usurarios y por falta de transparencia de las entidades de crédito en los procesos de contratación. El alto porcentaje de estimación de las demandas de los consumidores, que se ven obligados a acudir a los tribunales para poder poner fin a la trampa de las tarjetas revolving, conlleva la condena en costas de las entidades financieras.

SZ Abogadas, atención jurídica profesional y de calidad Gracias a su dilatada experiencia en todo aquello relacionado con el derecho financiero y bancario, en la actualidad este destacado despacho de abogadas se posiciona como uno de los mejores aliados para asistir en procesos de reclamación por tarjetas o créditos revolving. De igual manera, apoyan en casos relacionados con las hipotecas multidivisa, inversiones financieras, préstamos hipotecarios, e incluso avales y garantías, por solo nombrar algunos.

Sus tarifas democráticas, así como su compromiso profesional en ayudar a sus clientes a buscar soluciones efectivas hace de SZ Abogadas uno de los mejores despachos de abogados en toda España. Después de todo, con su ayuda las personas afectadas podrán hacer reclamaciones certeras ante sus contratos abusivos de tarjetas o créditos revolving.



