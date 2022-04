Adquisición de empresas de la mano de Lince Corporate Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 11:49 h (CET)

En el mundo de los negocios, existen empresas que, por razones estratégicas, se abren a negociaciones para una venta parcial (minoritaria o mayoritaria) o total. También surgen operaciones societarias estratégicas de fusión y adquisición (M&A Mergers and Acquisitions). En este tipo de coyunturas, periódicamente surgen oportunidades de inversión proporcionadas por la evolución de los mercados o por circunstancias particulares como puede ser una crisis.

Entre los motivos por los que un empresario se plantea la venta de su empresa están: la cercanía a la jubilación o la falta de sucesión, las disputas entre los miembros de una familia o la necesidad de la organización de unirse a una estructura más amplia para enfrentarse a desafíos futuros, etc.

En este sentido, uno de los principales servicios de la firma Lince Corporate es la intermediación nacional e internacional eficiente.

Estos asesores de venta y adquisición de empresas utilizan una metodología internacional contrastada para realizar proyecciones de beneficio futuro y calcular el valor de fondos de comercio, que facilite el potencial acuerdo entre empresarios e inversores.

Favorecer la venta / adquisición de empresas con los servicios integrales de Lince Corporate La empresa cuenta con partners estratégicos a nivel nacional e internacional para facilitar ya inicialmente el contacto entre la parte vendedora (empresarios) y la inversora (grupos industriales, fondos de inversión, family offices etc.). Para conseguir este objetivo, el equipo profesional de Lince Corporate está integrado por especialistas en distintos sectores que aseguran un asesoramiento de excelencia. Lince está homologado en el IBBA (USA) y CFIE (Europa).

Asimismo, en los mandatos de adquisición / compra de empresas españolas, Lince proporciona la ayuda necesaria para que los inversores puedan determinar con claridad cuáles son los objetivos, el ámbito geográfico, ticket (montante) de inversión y los intereses del negocio a adquirir. Su Know How permite identificar y contactar a los CEOs de las empresas targets de forma eficiente y facilitar el inicio de negociaciones.



