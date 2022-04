La colección Aire Retro vestidos está disponible en la web de Ay Candela! Emprendedores de Hoy

La mujer actual es decidida, alegre e irreverente y estas mismas características definen su estilo a la hora de vestir. Sin dejar de lado la feminidad, busca prendas con diseños auténticos que destaquen su personalidad y que le hagan sentir cómoda y segura.

Una opción para lograr un outfit original y que atrape miradas la ofrece la marca española Aire Retro a través de su colección Aire Retro, confeccionada con diseños auténticos y con mensajes positivos que realzan el estilo de cualquier mujer. La marca dispone de una gran variedad de modelos y tallas que pueden adquirirse en la tienda Ay Candela!

Los mensajes vuelven a imponerse en la moda La ropa femenina con frases está de moda. El hecho de llevar una prenda que hable por sí sola le permite a las mujeres expresar su opinión sobre temas como el empoderamiento femenino y alzar su voz sobre los derechos humanos. También es una oportunidad para mostrar su estado de ánimo con textos optimistas, de amor y de alegría. La idea es inspirar a otras personas, pero hacerlo con mucho estilo.

Siguiendo la tendencia, la firma Aire Retro dispone de una colección de vestidos con diseños auténticos y mensajes que tienen como objetivo “poner de moda el castellano” y realzar la belleza de la mujer. Su propuesta incluye vestidos cortos con frases positivas en diversos colores y diseños que se adaptan a cualquier personalidad. Asimismo, cuenta con un variado stock de vestidos largos unicolores y estampados con estilo vintage que aportan el toque chic a cualquier atuendo.

Todas las prendas de la firma son diseñadas en España, específicamente en Cantabria, y fabricadas en Portugal. Además, son confeccionadas con materia prima de calidad y son ideales por su versatilidad y comodidad.

Una tienda online para las mujeres que buscan algo diferente Apostando por el diseño auténtico y original, Ay Candela! ofrece una propuesta de moda dirigida a la mujer que busca lucir algo diferente. Tanto en su sede física ubicada en Madrid como en su e-commerce, disponede prendas de marcas nacionales con estilos casuales y modernos que se convierten en el complemento ideal para cualquier mujer.

La tienda ofrece un amplio catálogo de vestidos, sudaderas, camisetas y faldas, así como una gran variedad de accesorios, bolsos y mochilas que complementan cualquier look. La web ofrece novedades cada semana y descuentos especiales en mercancía seleccionada. Además, hace envíos gratis a España en compras de a partir de 50 euros, con entregas entre 24 y 48 horas, dependiendo de las condiciones del tránsito.

Vestir es una manera de expresar la personalidad de cada uno. Por esta razón, cuando se trata de lucir prendas con diseños únicos que no pasan de moda, una buena opción es acceder a Ay Candela!, la tienda que ofrece todo lo que una mujer necesita para renovar su armario con piezas de buena calidad y modelos originales.



