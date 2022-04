Baor Products dispone de zumo de granada hecho a partir de frutas de calidad Emprendedores de Hoy

Durante miles de años, la granada ha sido utilizada como una fruta medicinal en diferentes culturas del mundo, debido a todas las propiedades que posee. Incluso, a día de hoy, hay estudios acerca de los beneficios para la salud que se obtienen bebiendo zumo de granada.

De hecho, en un vaso de zumo de granada hay más de 1.000 fitoquímicos, lo que hace que sea una bebida sumamente saludable. La compañía española Baor Products, productora y distribuidora de materia prima para la industria alimentaria, tiene entre sus productos un excelente zumo de granada, hecho a partir de frutas de calidad, provenientes de las principales plantaciones del país.

Granaka, zumo de granada natural Baor Products destaca por la gran calidad del zumo de granada que produce. Actualmente, las principales plantaciones de granada en España se encuentran en Murcia y Elche, donde se cultivan granadas de una calidad excepcional y es precisamente de allí de donde viene la fruta que utiliza Baor Products para la elaboración de su zumo de granada con marca y calidad propia

De hecho, la empresa cuenta con varios proveedores en la zona, quienes se encargan de proporcionar lo mejor de las plantaciones para garantizar un producto de máxima calidad. Este mismo zumo también lo utilizan para, mediante un cuidadoso proceso de evaporación, obtener un zumo de granada concentrado que puede ser utilizado para otras bebidas, gelatinas, kombucha y otros tipos de concentrados de granada.

¿Cuáles son los beneficios y las propiedades saludables de esta bebida? A lo largo de la historia, la granada ha sido reconocida por la gran cantidad de beneficios que aporta, los cuales se pueden aprovechar fácilmente con solo tomar zumo de granada diariamente. Algunos de los beneficios saludables que aporta esta fruta son: contribuye a la prevención de la artritis, aporta alrededor del 40 % de vitamina C con respecto a la demanda diaria del cuerpo, favorece la digestión, etc.

Además, es una fruta antiinflamatoria, ayuda a reducir la presión arterial, tiene propiedades antivirales, favorece la salud cardíaca, mantiene controlado los niveles de colesterol y mucho más. De hecho, hay estudios realizados recientemente que indican que este zumo podría tener efectos beneficiosos en el tratamiento del cáncer.

Con esto, queda claro que, de una fruta tan deliciosa como la granada, se puede obtener una amplia variedad de beneficios para la salud. De manera que, la opción recomendable para obtener un zumo de granada excepcional se encuentra en Baor Products.



