ecoSoftWEB, el software para empresas de ecoSoft Consulting Emprendedores de Hoy

martes, 19 de abril de 2022, 18:12 h (CET)

Los procesos de gestión dentro de las empresas han cambiado con la llegada de la era digital. Por este motivo, son muchas las entidades especializadas en software para empresas las que han desarrollado sistemas para que los negocios se adapten a las necesidades de esta nueva era, mejorando la automatización de los procesos internos.

Desde el año 1999 ecoSoft Consulting es el Enterprise Resource Planning (ERP) y Customer Relationship Management (CRM) que se ajusta a organizaciones de todo tipo, cuyo propósito es unificar todos los procesos del negocio en una herramienta única, desde la que se puede hacer cualquier gestión en el ámbito digital, sin el esfuerzo de tener que trabajar con varias aplicaciones.

Herramienta que unifica los procesos Las necesidades de las empresas han ido evolucionando, y con ello, el sistema de gestión digital que esta organización ha desarrollado. Por tal razón, los programas y aplicaciones que ofrecen pueden adaptarse, prácticamente, en negocios de cualquier sector empresarial: textil, comercial, alimentación, cadenas de grandes almacenes, empresas de distribución, construcción, sector inmobiliario, empresas de servicios, entre muchos otros. Este software se caracteriza porque permite el control integral del negocio y tener presencia en la web sin recurrir al uso de otras aplicaciones.

Por ello, hoy en día, han logrado establecer acuerdos importantes con operadoras, empresas, y una de las mayores consultoras del país para el control avanzado y el conocimiento de técnicas de gestión empresarial para sus clientes.

Esta herramienta es una de las más implementadas en el país, destacándose por su alta tasa de participación con el software ERP de servicios y el CRM para negocios que muchas empresas necesitan para optimizar todos los procesos que conllevan a la satisfacción del cliente final.

El software ERP ecoSoftWEB es un programa que no necesita instalación, se ejecuta mediante navegador y está disponible los 365 días las 24 horas del año. Además, ecoSoftWEB permite trabajar con el ERP desde cualquier dispositivo, ordenador, tablet o teléfono móvil para que se pueda acceder a la empresa desde cualquier lugar.

Adaptable a las empresas ecoSoftWEB es un producto que se encuentra en constante evolución, haciendo del software empresarial uno de los mejores y más completos que se ajusta a las peticiones realizadas por los clientes.

Este ERP web se contrata por módulos y número de usuarios, e incluye la formación, la asistencia técnica y la consultoría. Por otro lado, también son especialistas en desarrollar partes del sistema, y procesos a medida de las organizaciones que desean crear y disponer de una configuración específica y requieran de herramientas adaptadas a sus procesos internos. Además, también ofrece alojamiento web y hosting empresarial para proyectos conectados al ERP en tiempo real, mejorando el sistema de conectividad con otras plataformas de comercio electrónico y redes sociales para favorecer el posicionamiento en los motores de búsqueda y aumentar el número de ventas online.

Con la contratación de los servicios de ecoSoft Consulting, los servicios de formación para el uso del software están incluidos en el coste y no habrá cargos extra por la implementación del sistema.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.