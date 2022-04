Todo lo que se debe saber antes de añadir una claraboya a un vehículo Emprendedores de Hoy

lunes, 18 de abril de 2022, 10:47 h (CET)

Una claraboya es un complemento que brinda muchas ventajas a vehículos como una camper o una furgoneta para caballos.

Esta permite que el aire del interior del coche se regenere y se extraiga el humo y la humedad interior. Además, una claraboya de calidad dotada de ventilador y mosquitero también ayuda a mejorar la temperatura interna, proporciona la ventaja de repeler insectos y extraer el aire contaminado y viciado desde el interior del vehículo.

Los expertos de la industria automotriz recalcan que, aunque es un complemento económico, le aporta un gran valor al vehículo de la persona que lo instala.

Puntos a tener en cuenta antes de añadir una claraboya en el vehículo En el mercado, existen distintos modelos de claraboya para instalar en el coche. Las características de la furgoneta, así como las expectativas y necesidades del propietario, van a determinar la referencia más adecuada. En cualquier caso, la firma Baie-Car indica que el primer paso es conocer cuáles son las alternativas más apropiadas para el vehículo.

Baie-Car es una empresa especializada en la fabricación y venta de recortes de vidrios para autobuses, furgonetas, camiones para transportar los caballos, camper y caravanas. También ofrecen ventanas corredizas, lunas volederas y corredizas, cortinas blackout y mosquiteras. Asimismo, aportan soluciones en partes completas, piezas específicas y productos relacionados con el vehículo, para mejorar su funcionalidad.

Por otro lado, estos expertos afirman que, después de verificar qué tipo de claraboya es aconsejable para el vehículo, lo que sigue es asegurar su ubicación. Debe colocarse en una zona del techo que no reste espacio a los muebles internos de la unidad y que la apertura no afecte tampoco al funcionamiento de otros dispositivos.

Otros elementos a tener en cuenta Cuando se ha verificado la distribución de la camper, se procede a abrir el hueco en el techo del coche. Cuando se hace por cuenta propia hay que asegurarse de que los instrumentos sean los adecuados. Esto se debe a que una herramienta inadecuada puede ocasionar daños considerables a la estructura del coche e incrementar el presupuesto inesperadamente.

Además del tamaño y la forma, en el mercado existen claraboyas con distintas prestaciones de funcionamiento. Las claraboyas motorizadas pueden activar la ventilación forzada, aunque la unidad esté detenida. Sin embargo, las más sencillas son las claraboyas manuales que se pueden abrir para obtener una ventilación natural, sobre todo cuando la unidad está en movimiento.

La gente de Baie-Car recomienda que, antes de adquirir una claraboya, se compruebe si cuenta o no con la homologación europea. Esto es un aspecto indispensable que se debe preguntar al proveedor y cerciorarse personalmente de si cuenta con la certificación correspondiente. De no ser certificada, puede afectar la homologación total del vehículo e impedir que se pueda usar en el continente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.