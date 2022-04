MindHead se establece como una solución para las empresas frente a la desconfianza del sector bancario Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 17:50 h (CET)

Si bien es cierto que algunos índices económicos comenzaron a mostrar cierto nivel de reactivación de la crisis generada por la pandemia de Covid-19, esta no ha sido aún superada. En este contexto, muchas compañías se topan con la desconfianza del sector bancario, que no les ofrece una salida viable de financiación. Asimismo, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) reveló que el año pasado, el escenario fue de restricción crediticia.

Para evitar un freno en el proceso de recuperación y acceder a otras formas de financiamiento, es posible acceder a los servicios de MindHead, firma dedicada a la consultoría estratégica y a la búsqueda de recursos tanto en el sector público como en el privado. De esta manera, las pymes pueden acceder a financiación y a distintas subvenciones.

Acceso al crédito reducido para las pymes El volumen de crédito que el sector bancario ofrece a las pymes es cada vez menor porque muchas empresas arrastran problemas de liquidez y de impago de deudas por consecuencia de la crisis generada por la pandemia. Además, la subida del salario mínimo, el coste creciente de las materias primas y los aumentos en la electricidad amenazan con empeorar la situación.

Ante este panorama, una opción es recurrir a la búsqueda de subvenciones y apoyos, lo que es posible lograr a través del apoyo de MindHead. La consultora presta servicios de identificación y búsqueda de proyectos de subvención pública. También se encargan de preparar las aplicaciones y los expedientes.

Por ejemplo, MindHead está en campaña para que las empresas puedan aprovechar los fondos europeos Next Generation. Según la consultora internacional KPMG, muchas organizaciones desisten por la dificultad de los trámites y otras incluso desconocen la existencia de estas ayudas.

Fondos específicos para el sector de la hotelería y el turismo El Instituto de Crédito Oficial (ICO) cuenta con el Fondo para la Competitividad de las Empresas Turísticas (FOCIT). Son 565 millones de euros destinados a financiar mejoras vinculadas a la digitalización, la accesibilidad, la eficiencia energética y la economía circular dentro del sector turístico. Están disponibles para trabajadores autónomos y sociedades privadas.

Otra línea de crédito abierta actualmente a la que es posible acceder a través de MindHead son los fondos Grobgo, específicamente destinados al sector hotelero. La financiación ofrece condiciones muy ventajosas para los demandantes. Consiste en una hipoteca de hasta el 75 % del valor del inmueble con un tipo de interés de entre el 4 y el 6 %. El importe mínimo es de 6 millones de euros y se requiere la creación de un vehículo societario específico para realizar la operación.

Con el asesoramiento de MindHead, es posible encontrar financiación alternativa, cumplir con los requisitos necesarios y eludir la desconfianza del sector bancario que ha dejado sin crédito a muchas empresas.



