Metaterra, el metaverso made in Spain ya tiene abierta la primera ronda de financiación privada

jueves, 14 de abril de 2022, 13:45 h (CET)

Las nuevas tecnologías están más presentes cada día, afectando en la manera de comunicar e invertir de la sociedad. Rubén González Martín, fundador de Metaterra, y Fernando Navarro Pulido, director de la creación de la plataforma, explican detalladamente diferentes aspectos del proyecto Metaterra.

¿Cómo pasa una idea a convertirse en un proyecto de este volumen y llevarlo a cabo?

(Rubén) La primera duda que nos surgía era como levantar una ronda de financiación, ya que nunca es fácil y más en los tiempos que corren cuando todavía no hemos terminado con el covid y la guerra entre Rusia y Ucrania hacen estragos en las bolsas de valores de todo el mundo. Aunque en nuestro caso traemos algo más que una idea, llevamos meses creando un equipo de consejo con asesores estratégicos clave con un profundo conocimiento y experiencia en la industria. Por ello, ofrecemos un plan de proyecto viable y con los pies en la tierra, aportando visión al desarrollo de nuestra tecnología.

¿A qué tipo de inversores va dirigido?

(Rubén) A estas alturas, es clave contar con inversores que compartan nuestro punto de vista, la forma de trabajar y el equipo humano que hace posible nuestro proyecto, personas que entiendan este nuevo mercado y sepan las posibilidades que ofrece. Sabemos que no será fácil, pero estamos muy contentos por la nueva etapa que empezamos.

¿Cuál es el objetivo de Metaterra?

(Ruben) Metaterra es la marca insignia de nuestro metaverso y nuestro objetivo es aprender y aportar valor en el mundo digital con una plataforma 3D gratuita donde los usuarios, aparte de conectar socialmente a un nivel nunca visto, también podrán comprar y vender NFTs a través de nuestro token en las plataformas de pago de criptomonedas.

¿Cómo se aplicarán las inversiones?

(Ruben) Las inversiones se aplicarán principalmente al desarrollo y puesta en marcha de nuestro metaverso. Nuestra prioridad será aumentar la velocidad del desarrollo de la plataforma y la actividad comercial. También dotar al token de estabilidad financiera para dar confianza al mercado sobre nuestra visión de negocio.

¿Cómo se puede invertir en Metaterra?

Desde la página del proyecto Metaterra, a través de nuestro token Metaterracoin y de dos maneras diferentes. Actualmente, la principal es mediante la financiación privada que estará abierta el tiempo que dure la primera fase de la suite,donde los inversores tendrán una gran ventaja respecto a la inversión a mercado, ya que pueden conseguir nuestro token a un precio mucho más competitivo dependiendo de la cantidad de dinero a invertir, con una cantidad mínima de 1.500 € y máxima de 300.000 €.

El precio de salida del token en venta pública es de 0,36 €. El precio del token enventa privada varía según la inversión. En inversiones de 1.500 € a 5.000 €, el precio del token es de 0,30 €

En inversiones de 5.000 € a 30.000 €, el precio del token es de 0,26 €. En inversiones de 30.000 € a 90.000 €, el precio del token es de 0,22 €. En inversiones de 90.000 € a 300.000 €, el precio del token es de 0,18 €.

¿Qué tecnología usa Metaterra?

(Fernando) La tecnología sigue el estándar de Waves y todos los activos son emitidos en la blockchain de Waves. Esto permite que los tokens sean inteligentes y puedan cumplir ciertas propiedades, por ejemplo, para hacer transacciones dentro de la plataforma, que solo se hagan entre jugadores y cumpliendo ciertas reglas. Esto lo hace ideal para cierto tipo de ecosistemas como el nuestro, donde tenemos varios tipos de activos, como pueden ser NFTs que se corresponden con elementos utilizables en los juegos u otros que no forman parte de esto. Aunque por el momento el metaverso es un concepto que está en desarrollo, hemos diseñado Metaterra para poder mantener todos sus elementos cumpliendo los estándares existentes y que están en constante evolución y ser capaces de adaptarlos para garantizar que Metaterra esté interconectado con los distintos metaversos cuando llegue el momento.

¿Cómo está diseñado el metaverso de Metaterra?

(Fernando) Como todo metaverso, tiene unas características comunes como son la representación 3D del usuario mediante un avatar, la interacción social y económica o la interconexión de los distintos espacios virtuales. En el caso del metaverso de Metaterra también es accesible mediante dispositivos móviles, de escritorio, algunas consolas y dispositivos VR. Metaterra se representa como una comunidad virtual de usuarios en la que se pueden realizar múltiples actividades que irán ampliándose con el tiempo. Partimos inicialmente de un gran juego social en el que los usuarios pueden participar de forma pasiva o competitiva, utilizando activos NFT o sin inversión económica y donde tienen acceso a otros servicios como compras online de productos digitales y físicos. En un futuro tenemos previsto añadir más cantidad de servicios diversos. Estos servicios pueden ser de varios tipos y dependerán de las demandas del mercado y de acuerdos con terceros, pero pueden ser de venta de productos, educación y formación, desarrollo de eventos, etc.



