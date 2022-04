Tour virtual Martins Things Emprendedores de Hoy

La realidad virtual o realidad aumentada es lo que el cliente de hoy necesita y lo que le da ese plus de actualidad y tecnología a quienes deciden mostrar su producto mediante páginas web. La forma de mostrar los diferentes negocios a través de la web ha cambiado.

La agencia de publicidad Martins Things está innovando la experiencia de todos los usuarios de sus clientes mediante la elaboración del tour virtual. Esta estrategia ofrece más que las fotografías básicas o vídeos de los lugares a los que quieren ir los turistas o compradores de un inmueble. El tour virtual le da la oportunidad al cliente de estar y sentirse en el espacio de una forma casi real.

El extra que necesita cualquier hotel o restaurante nuevo Cada vez es más común que las personas consulten el sitio web de los sitios que van a visitar. Más allá de hacer sus pagos y reservas, también desean observar qué es lo que van a ver y qué ambiente les ofrece el lugar.

En ese sentido, los tours virtuales 360° que ofrecen en Martins Things están revolucionando la experiencia y las visitas de los usuarios en los portales de sus lugares preferidos.

Un recorrido de este tipo es, sin duda alguna, algo que todo el mundo desea probar. Poder estar y moverse en un espacio desde la comodidad del hogar y saber que es lo que se va a vivir más adelante ofrece tranquilidad y transmite confianza al cliente.

Las fotografías son solo una referencia y los visitantes saben que no es la realidad completa de lo que van a vivir. Las imágenes siempre tienen algún tipo de retoque o no permiten observar el espacio en su totalidad, y eso, la gente lo identifica con mucha facilidad.

La tecnología ante todo Un recorrido de 360° ofrece una conexión inmediata al cliente. Poder reservar una mesa de restaurante, mientras se hace un tour virtual por el salón, es un cliente garantizado, este va a disfrutar al máximo, incluso antes de llegar. Es un cliente que va a volver y va a recomendar a todos sus conocidos y amigos esta innovadora experiencia.

Aparte de todas las ventajas que representa el recorrido 360° para cualquier negocio actual, es importante destacar lo viral que puede llegar a ser en redes sociales. El contenido de este tipo supone mucha interacción entre usuarios, puede aportar nuevos seguidores, muchos likes y vídeos compartidos y, por consecuencia, mucha gente interesada en vivir la misma experiencia.

Martín Gómez,empresario y emprendedor y presidente de Martins Things,resalta que son expertos en hacer para sus clientes “una inmersión total con tecnología que crea imágenes en 3D de su negocio. Tan solo ponerse unas gafas VR, trasladará a cualquier estancia, sin salir de su hogar o de su negocio y haciendo un recorrido en 360º”.



