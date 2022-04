Solicitar el Kit Digital en Canarias de Publimarketing Online Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 18:14 h (CET)

La nueva iniciativa del Kit Digital en Europa está dando mucho de qué hablar en España, ya que permite a pymesy startups conseguir una subvención para la transformación digital de su negocio. Esto abarca diferentes soluciones digitales como la creación de un comercio electrónico, la gestión de redes sociales, tener presencia en internet, etc.

Publimarketing Online se ha unido como agente catalizador de este programa, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de obtener un Kit Digital en Canarias para que reciban sus soluciones profesionales.

El programa de Kit Digital en Canarias para pymes y startups Publimarketing Online se ha convertido en un agente catalizador del programa Kit Digital, financiado por los fondos europeos “Next Generation EU”. Esta iniciativa tiene el objetivo de promover la transformación digital en España, especialmente en Canarias y ayudar a las pymes y startups a crecer en el mundo online.

Entre los servicios subvencionados por el Kit Digital de Publimarketing Online, se encuentran el diseño web y la presencia en internet, desarrollo de e-commerce o tienda online, SEO y gestión de redes sociales. Asimismo, sus clientes pueden solicitar la gestión profesional de procesos y la ejecución de proyectos de web, seo, tiendas online y gestión en redes sociales.

Cada una de estas soluciones incluye un presupuesto de financiación diferente y están disponibles para empresas pertenecientes a cualquier área de negocio. En cuanto a los requisitos y detalles del Kit Digital, las personas solo necesitan visitar la página web de Publimarketing Online o contactar directamente con su personal de atención al cliente.

Ventajas de solicitar a Publimarketing Online como agente digitalizador este 2022 Durante más de 9 años, la empresa Publimarketing Online se ha especializado en la prestación de servicios o soluciones digitales en Canarias y otras zonas de España. Su marca y equipo de profesionales se caracterizan por 3 puntos clave: dedicación, transparencia y un sólido conocimiento del sector de ventas.

En primer lugar, dedicación porque trabajan constantemente para ofrecer las soluciones digitales más óptimas a las empresas que les contratan. Transparencia porque no incluyen letras pequeñas en sus contratos y siempre hablan de forma directa y honesta con sus clientes, buscando crear un trato cercano y un ambiente laboral agradable. Finalmente, en cuanto a su especialidad en el sector de ventas, estos operan en los canales que permiten a los negocios ubicarse por encima de su competencia y conseguir la mayor rentabilidad en poco tiempo. En resumen, Publimarketing Online es una agencia de marketing online en Canarias que siempre optará por soluciones efectivas para que sus clientes logren todos sus objetivos en el sector digital.

Publimarketing Online es una gran opción para las empresas que buscan un agente digitalizador profesional del programa Kit Digital 2022 que se especialice en diseño web, social media, comercio electrónico, oficinas virtuales, etc.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.