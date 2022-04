La importancia de la formación en la fotovoltaica, por MPV Solar Reference Emprendedores de Hoy

Se está registrando a nivel global un aumento del aprovechamiento de las energías renovables, en consecuencia a la necesidad de cuidar el medioambiente, puesto que son fuentes limpias, inagotables y competitivas.

De hecho, de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, estas tendrán una participación de un 44 % en el suministro eléctrico global.

De este modo, la importancia de la formación en la fotovoltaica se convierte en algo crucial no solo para la matriz de producción energética del mundo, sino también para aquellos que buscan desempeñarse como instaladores de paneles solares. Con este fin, MPV Solar Reference ofrece cursos de capacitación especializados en tecnología fotovoltaica.

Datos sobre la formación de MPV Solar Reference La empresa cuenta con un variado catálogo de cursos en fotovoltaica. Entre los gratuitos, se encuentra el de introducción a la fotovoltaica, el cual se realiza de manera online, con clases de 15 minutos de duración y apunta al aprendizaje de lo básico en componentes, cálculos, diseño y montajes. También se ofrecen otros seminarios como el de fórmulas y cálculos para instalaciones solares fotovoltaicas, el de PVSyst, el cual consiste en aprender a utilizar el software de cálculo para sistemas fotovoltaicos y el del emprendimiento, para conocer las oportunidades y modelos de negocio existentes en el sector.

Por otro lado, se encuentran el Máster Full 360º y el Real Experience. El primero trata el abordaje de los componentes, cálculos, diseño, ventas y emprendimientos relacionados con la fotovoltaica, a partir de las experiencias de personas que trabajan en el ámbito. En este caso, el segundo es un curso práctico de montaje que se centra en que el alumno lleve a cabo un proyecto desde el inicio hasta su puesta en marcha.

¿Por qué capacitarse con MPV Solar Reference? Esta empresa es líder en la enseñanza dentro del sector de la fotovoltaica y cuenta con un staff de expertos capacitados y con una amplia red de contactos en el sector. De este modo, los cursos se centran en brindarle al alumno la combinación exacta de conocimientos teóricos y prácticos para tener una concepción real del mercado laboral al que tendrán acceso.

Por lo tanto, siguiendo los crecientes requerimientos del mercado en cuanto a energías limpias, donde España se posiciona a la vanguardia dentro del mercado europeo. Así como las oportunidades para empresarios, emprendedores e ingenieros, el sector de la fotovoltaica es un campo en el que aún queda mucho por explorar y MPV Solar Reference tiene el know how para ello.



