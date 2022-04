Ventajas y desventajas de comprar una vivienda a reformar, por La Casa Agency El Clot Emprendedores de Hoy

Para las personas que buscan vivienda, comprar un piso o una casa a reformar puede ser una muy buena opción, sobre todo porque el precio inicial es más barato. No obstante, hay muchos factores a tener en cuenta, ya que este tipo de operación supone una inversión en obras para que la propiedad sea habitable.

Según Jean Paul Cherigny, director de la inmobiliaria en Barcelona La Casa Agency El Clot, hay ventajas en este tipo de transacciones, pero también desventajas que hay que considerar antes de adquirir el inmueble.

Las ventajas de comprar una vivienda a reformar El precio es la primera ventaja de comprar una vivienda que necesita obras. De hecho, si la propiedad está en mal estado y necesita reformas importantes, seguramente el coste de comprarla sea económico. En esta misma línea, si luego una propiedad con defectos requiere una inversión, a día de hoy es posible acceder a ayudas para subvencionar este tipo de proyectos en edificios y viviendas, sobre todo si el hogar va a pasar a ser más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Además, los impuestos que se pagan por estos inmuebles son más bajos.

Según indica Jean Paul Cherigny, otro beneficio es que es posible amoldar y decorar el piso o la casa al gusto del comprador. En este sentido, es posible tirar tabiques o paredes y cambiar el suelo, entre muchas otras posibilidades. Las reformas dotan de valor a la vivienda, por lo que se pueden considerar como una inversión a futuro.

Desventajas de una vivienda a reformar según la inmobiliaria en Barcelona La Casa Agency Por otra parte, Jean Paul Cherigny señala que antes de aventurarse en una operación de este tipo es conveniente presupuestar las reformas, ya que por más que haya ayudas y subvenciones los costes pueden ser realmente elevados. Además, es obligatorio afrontar el pago de permisos y tasas de reformas.

También es necesario que exista un consenso con la comunidad de vecinos, si se trata de un edificio, y estar en sintonía con lo que las ordenanzas municipales permiten.

En todo proyecto de remodelación integral existe un factor humano que hay que tener en cuenta. Emprender una obra de este tipo supone cierto estrés, contramarchas y contratiempos que va a ser necesario superar. En otras palabras, puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Por lo tanto, es conveniente no apresurarse, reflexionar y evaluar todas las posibilidades.

En cualquier caso es conveniente recibir asesoramiento profesional, tanto para evaluar el precio de una vivienda como para poder visualizar cuál sería el resultado final de las reformas.

La Casa Agency El Clot es una inmobiliaria en Barcelona que se especializa en la compraventa de propiedades y donde es posible acceder al consejo y asesoramiento de algunos de los profesionales más destacados del sector.



