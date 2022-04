Lienzos personalizados para el nacimiento de un bebé, con Ve Alma Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 11:57 h (CET)

A la decoración de cada uno de los espacios del hogar, bien sea la sala de estar, las habitaciones o el estudio, los lienzos siempre han supuesto un elemento imprescindible. A día de hoy, este tipo de piezas son una tendencia creciente para decorar las habitaciones de los bebés, por lo que puede ser una gran idea de regalo para el nacimiento de un miembro en la familia. Sin embargo, no se trata de obsequiar cosas comunes o repetitivas, la idea es ofrecer algo singular, como la propuesta de la tienda online Ve Alma. Además de ofrecer regalos personalizados, esta tienda permite hacerlo a precios competitivos.

Tendencias para decorar la habitación de un bebé en 2022 Los lienzos personalizables son una tendencia que está en auge en cuanto a habitaciones de bebés se refiere. Además, en este 2022 predominan tendencias como el minimalismo, los colores cálidos y el verde en todas sus tonalidades, la utilización de elementos elaborados en materiales ecológicos y los muebles de fibras naturales.

Las tonalidades neutrales también están marcando pauta. Usar colores como el blanco o el beige, independientemente del sexo del niño, es cien por ciento válido si lo que se busca es darle serenidad al bebé.

Los lienzos de Ve Alma son perfectos para regalarlos en el nacimiento de un bebé Los lienzos de Ve Alma son personalizados y hechos en España a mano, por lo que no cabe ninguna duda de que regalarlos como un detalle de bienvenida a un recién nacido es una idea original para que los padres puedan decorar la habitación de su bebé con este toque tan personal.

Cabe destacar que los artículos decorativos están enmarcados en un bastidor de madera de abeto.

En los lienzos se plasma un delicado dibujo, como un arcoíris, el nombre del bebé, el día de su nacimiento, la hora, cuánto midió y cuánto pesó, etc. Cada persona puede elegir la medida del producto, que puede ser de 40X30, 60X40 u 80X60. Además, puede ser diseñado de forma vertical u horizontal dependiendo de cada gusto. Actualmente, tienen disponible en su tienda online algunos modelos de lienzo para que los clientes puedan hacerse la idea de cómo será el producto final.

Cómo comprar un lienzo de Ve Alma Los interesados en adquirir un lienzo de Ve Alma deben acceder a la tienda online y seleccionar la opción “Lienzo Personalizado Especial Bebés”. Allí, el usuario puede ver todos los detalles, como materiales utilizados y costes, los cuales varían dependiendo del tamaño. Para personalizar el artículo se debe rellenar un formulario que contenga todos los datos necesarios del niño o niña, se añade al carrito y se termina la compra.

Los pedidos, por lo general, son entregados en un tiempo de entre dos y cinco días hábiles en España, aunque puede extenderse dependiendo de la temporada en la que sean comprados.



